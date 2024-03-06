В России появилось первое комплексное решение для защиты интеллектуальных систем учета электрической энергии с применением средств криптографической защиты информации

Постановлением Правительства России от 19 июня 2020 г. № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» установлены требования по защите информации, обрабатываемой в интеллектуальной системе учета электрической энергии (ИСУЭ), от несанкционированного доступа к ней при ее сборе, передаче и хранении.

В соответствии с указанным Постановлением Минэнерго России была разработана и согласована с ФСБ России «Базовая модель угроз интеллектуальной системы учета электрической энергии», предусматривающая применение для защиты информации сертифицированных ФСБ России средств криптографической защиты информации (СКЗИ). С 1 января 2024 г. применение СКЗИ стало обязательным на уровне ИВК и уровне ИВКЭ для трехуровневой модели ИСУЭ. Об этом CNews сообщили представители АО ГК «Системы и Технологии».

ГК «Системы и Технологии» - российский разработчик автоматизированных систем в большой энергетике и крупной промышленности, ООО «Крипто про» - разработчик и производитель СКЗИ и АО «НТЦ Фискальная безопасность» - разработчик специализированных СКЗИ для обеспечения конфиденциальности, целостностности и юридической значимости, объявляют о готовности к применению совместного решения - «Интеллектуальный контроллер SM160-02М» со встроенным программно-аппаратным СКЗИ «IT SM» Исполнение 2 (IT SM M), сертифицированным ФСБ России по классу КС3.

В рамках совместных работ, подтверждена возможность использования интеллектуального контроллера SM160-02М со встроенным СКЗИ IT SM М при построении защищенных ИСУЭ, соответствующих требованиям Постановления Правительства России от 19 июня 2020 г. N 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

Выход на рынок электроэнергетики решения с СКЗИ для ИСУЭ подтверждается положительным заключением ФСБ России по результатам экспертизы материалов по оценке корректности встраивания СКЗИ IT SM М в изделие «Интеллектуальный контроллер SM160-02М», реквизиты заключения - № 149/3/2/22433 от 29 декабря 2023 г.

Решение полностью удовлетворяет: «требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих гос. тайну» по классу КС3 и может использоваться за пределами контролируемой зоны; «требованиям к средствам электронной подписи», утвержденным Приказом ФСБ России от 27.12.2011 г. № 796 по классу КС3 при выполнении операций: создание ключа проверки ЭП, создание ЭП, проверка ЭП для пользовательских данных (в режиме автоматического создания и проверки ЭП).

В составе решения:

– «Интеллектуальный контроллер SM160-02М» - флагманский продукт ГК «Системы и Технологии», зарекомендовавший себя как решение для создания систем учета на розничном и оптовом рынке, так и для проектов по диспетчеризации, телемеханике, АСУ ТП, ССПИ, АСУНО. SM160-02М поддерживает все основные типы приборов учета различных производителей и удовлетворяет функциональным требованиям действующего законодательства Росси. Включен в реестр Минпромторга России. Соответствует СТО 34.01-5.1-010-2021 ПАО «Россети», рекомендован к применению на объектах ДЗО, ЗАК № ПЗ-1/22 от 10.01.2022 г.

– Встраиваемый Унифицированный вычислительный модуль СКЗИ «IT SM» версии 1.0. Исполнение 2 производства АО «НТЦ Фискальная безопасность». Средство криптографической защиты информации «IT SM» версия 1.0 Исполнение 2 имеет Сертификат соответствия ФСБ России рег. № СФ / 124-4696 от 29.12.2023 г.

– Криптошлюз «КриптоПро NGate», производства ООО «Крипто Про». КриптоПро NGate – это универсальное высокопроизводительное средство криптографической защиты сетевого трафика. КриптоПро NGate реализует российские криптографические алгоритмы, сертифицирован по требованиям к СКЗИ и имеет сертификат ФСБ России по классу КС3. Сертификат соответствия ФСБ России рег. № СФ / 124- 4364 от 11.10.2022 г.