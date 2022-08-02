Комплексное импортозамещение средств удаленного доступа от NGate и UEM SafeMobile

Специалистами «НИИ СОКБ центр разработки» и «Криптопро» разработано комплексное решение для обеспечения защищенного удаленного доступа к информационным системам с мобильных и стационарных устройств.

Решение создано на основе VPN-шлюза «Криптопро» NGate и комплексной цифровой мультиплатформы управления мобильными устройствами SafeMobile. Об этом CNews сообщили представители «НИИ СОКБ центр разработки».

Решение обеспечивает широкие возможности по централизованному управлению конечными устройствами, включая организацию и управление VPN-доступом.

Основные функции комплексного решения NGate и UEM SafeMobile:

Защита каналов связи при удаленном доступе пользователей с мобильных и стационарных устройств связи и исключение несанкционированного доступа к корпоративным ресурсам.

Унифицированное управление пользовательскими устройствами: применение корпоративных политик безопасности к различным устройствам; управление мобильными устройствами на базе ОС Android, iOS и «Аврора», ноутбуками и рабочими станциями с ОС MS Windows 10 из единой консоли; администрирование пользовательских устройств (управление политиками безопасности, сброс к заводским настройками, геолокация, настройка беспроводных сетей Wi-Fi).

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Управление приложениями, контентом и защитой: автоматизация жизненного цикла мобильных приложений на устройствах пользователей (установка приложений, их настройка и удаление); разделение корпоративных и личных данных на мобильных устройствах за счет использования контейнеризации; защита пользовательских устройств от актуальных угроз ИБ (блокировка доступа в случае компрометации, антивирусная защита).

Применение данного комплексного решения позволяет решить задачу импортозамещения зарубежных аналогов.

Универсальный шлюз удаленного доступа и VPN «Криптопро» NGate предназначен для защиты каналов связи с возможностью предоставления гранулированного доступа конкретным пользователям или группам пользователей к необходимым корпоративным ресурсам с учетом гибкой политики безопасности, в том числе с применением двухфакторной аутентификации. NGate сертифицирован ФСБ России по классам КС1, КС2 и КС3, и обеспечивает поддержку протоколов TLS и IPSec в соответствии с российскими криптографическими алгоритмами ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.11-94/ГОСТ Р 34.11-2012, ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.10-2012.

Комплексная цифровая мультиплатформа управления мобильными устройствами UEM SafeMobile предназначена для управления и защиты пользовательских устройств – смартфонов, планшетов, ноутбуков, персональных компьютеров и устройств интернета вещей из единой консоли. SafeMobile UEM упрощает контроль за мобильными устройствами пользователей в корпоративной среде с обеспечением защиты устройств от угроз, а также позволяет реализовать различные стратегии управления как для корпоративных, так и для личных пользовательских устройств.