Новая модель шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW50 A1 сертифицирована в ФСБ России

Компания «ИнфоТеКС» сообщает о получении сертификата ФСБ России на новое исполнение шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW 4 – модель ViPNet Coordinator HW50. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Сертификат соответствия ФСБ России №СФ/124-5146 от 31 марта 2025 г. удостоверяет, что ViPNet Coordinator HW 4 в исполнениях ViPNet Coordinator HW50 A и ViPNet Coordinator HW50 B на аппаратной платформе HW50 A1 с версией ПО 4.5.6 соответствует требованиям к СКЗИ класса КС3. Сертификат действителен до 29 октября 2026 г.

Новая платформа, представленная на рынке в марте этого года, отличается повышенной производительностью, выполнена в форм-факторе мини-компьютера. Устройство оснащено тремя сетевыми интерфейсами 1G (RJ-45), двумя USB интерфейсами, HDMI-выходом и консольным портом (RJ-45) для локального подключения к шлюзу. Составной частью ViPNet Coordinator HW50 (аппаратная платформа HW50 A1) является российская сетевая вычислительная платформа от компании «АТБ-Электроника».