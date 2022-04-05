Получен сертификат ФСБ России для ViPNet SIES Unit 2.0

Компания «ИнфоТеКС» сообщает о получении сертификата соответствия требованиям ФСБ России, предъявляемым к средствам криптографической защиты информации классов КС1 и КС3, на программный комплекс ViPNet SIES Unit версии 2.0. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

ViPNet SIES Unit входит в состав решения ViPNet SIES и предназначен для защиты информации серверов и рабочих станций таких промышленных информационных систем, как автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), системы межмашинного взаимодействия (M2M), интернета вещей и промышленного интернета вещей (IoT/IIoT).

Новые возможности ViPNet SIES Unit версии 2.0

Добавлена поддержка ОС семейства Linux, включая сертифицированную ОС Astra Linux Special Edition 1.6 (Смоленск).

Реализована защита передаваемых данных при групповом обмене информацией между защищаемыми устройствами.

Реализована защита передаваемых данных при обмене информацией с резервированными защищаемыми устройствами.

Новая версия ViPNet SIES Unit 2.0 полностью совместима с центром управления жизненным циклом компонентов ViPNet SIES MC 2.2 и предназначена для работы «навстречу» встраиваемому криптомодулю ViPNet SIES Core 2.2.

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Таким образом, получение сертификата для ViPNet SIES Unit 2.0 завершает цикл сертификации решения ViPNet SIES версии 2.2.

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Компания «ИнфоТеКС» (АО «Информационные Технологии и Коммуникационные Системы») — российский разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации.

В настоящее время портфель компании насчитывает более 60 продуктов для защиты информации.

Центральный офис компании расположен в Москве, представительства открыты в девяти городах.