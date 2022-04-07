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Сертифицирован программный комплекс ViPNet Client 4

Компания «ИнфоТеКС» сообщает о завершении процедуры по контролю изменений программного комплекса (ПК) ViPNet Client 4 (номер сборки 4.5.3.65117) в рамках действующего сертификата № СФ/124-4062 о соответствии требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации классов КС1, КС2 и КС3 и получении нового сертификата № СФ/525-4189 о соответствии требованиям ФСБ России к устройствам типа межсетевые экраны 4 класса. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Программный комплекс ViPNet Client 4 предназначен для защиты рабочих мест корпоративных пользователей от внешних и внутренних сетевых атак за счет фильтрации трафика. Он обеспечивает защищенную работу с корпоративными ресурсами через зашифрованные каналы связи, в том числе для удаленных пользователей.

В новую версию продукта внесены следующие изменения:

Заменена версия программного обеспечения входящего в комплект поставки ПК ViPNet Client 4 средства криптографической защиты информации ViPNet CSP с версии 4.4.0 на версию 4.4.2.

Актуализирована форма организации и юридический адрес компании в окне «О программе» и в пользовательской документации.

Доработаны и усилены меры защиты от попыток несанкционированного доступа к настройкам ПК ViPNet Client 4 на рабочих станциях пользователей.

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По результатам контроля изменений при участии специалистов нашего партнера, компании «Ростелеком-Солар», была выполнена работа по анализу защищенности данной версии программного комплекса.

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Компания «ИнфоТеКС» (АО «Информационные Технологии и Коммуникационные Системы») — российский разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации.

В настоящее время портфель компании насчитывает более 60 продуктов для защиты информации. Центральный офис компании расположен в Москве, представительства открыты в девяти городах.

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