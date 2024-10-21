Ключевые носители Esmart Token совместимы с приложением «Окуляр ГОСТ»

Команды Esmart и компании «Лаборатория 50» завершили испытания своих продуктов и подтвердили полную совместимость ключевых носителей Esmart Token ГОСТ и Esmart Token 192K с бесплатным приложением для работы с документами PDF «Окуряр ГОСТ» версии 21.11.70.32. Результаты тестирования официально заверены двусторонним сертификатом.

Ключевые носители Esmart представлены двумя моделями: Esmart Token ГОСТ, сертифицированным ФСБ России по классам КС1 / КС2 / КС3, и Esmart Token 192К, сертифицированным ФСТЭК России. Оба устройства обладают высоким уровнем безопасности и выполнены в прочном металлическом корпусе. Esmart Token ГОСТ создан на основе отечественной микросхемы первого уровня MIK51 производства «Микронf», что делает его доверенным решением для генерации ключей, формирования и проверки электронной подписи, а также строгой многофакторной аутентификации. Esmart Token 192K отличается увеличенным объемом памяти для пользователя и совместимостью с операционными системами Windows, macOS и Linux.

Приложение «Окуляр ГОСТ» представляет возможности просмотра, печати и рецензирования электронных документов, книг и журналов. Оно полностью поддерживает русский язык и является альтернативой проприетарным программам в среде Windows и Linux. «Окуляр ГОСТ» включено в реестр отечественного ПО и поддерживается операционными системами Ubuntu, Debian, Fedora, «Альт», Astra Linux, «Ред ОС», «Роса» и Windows. Приложение также предоставляет поддержку формата ЭП CAdES и встроенных подписей.

Совместимость ключевых носителей Esmart Token с приложением «Окуляр ГОСТ» открывает новые возможности для российских пользователей, так как приложение «Окуляр ГОСТ» – первый и на данный момент единственный полноценный импортозамещающий аналог Adobe Acrobat Reader, отмечают в компаниях. Таким образом, «симбиоз» токенов Esmart Token и приложения «Окуляр ГОСТ» позволяет пользователям в России использовать удобные и безопасные инструменты для работы с электронными документами в PDF в максимально комфортном формате без компромиссов с безопасностью или функционалом.