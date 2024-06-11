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Esmart Token ГОСТ с микросхемой «Микрона» сертифицирован на совместимость с «Ред ОС» 8

Ключевые носители Esmart Token ГОСТ в форм-факторах смарт-карты и USB-токена, разработанные Esmart на базе отечественной микросхемы первого уровня MIK51SC72DV6 производства «Микрона», российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», прошли тестирование и подтвердили совместимость и корректность использования программно-аппаратных комплексов с операционной системой «Ред ОС» 8. Результат совместных испытаний официально подтверждает двусторонний сертификат. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Пользователи отечественной операционной системы «Ред ОС» 8 могут пользоваться USB-токенами Esmart для генерации ключей, формирования и проверки электронной подписи, строгой многофакторной аутентификации и усиления мер информационной безопасности для защиты чувствительных данных.

«Ред ОС» - российская импортонезависимая операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

Операционная система «Ред ОС» может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных (до первого класса включительно). Безопасность работы «Ред ОС» обеспечивается средствами защиты информации от доверенных партнеров «Ред Софт», встроенными инструментами мониторинга и реагирования на инциденты, присутствует сканер уязвимостей и средства безопасной разработки.

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Импортонезависимость

Esmart Token ГОСТ – ключевой носитель на базе отечественной микросхемы первого уровня MIK51 «Микрона» в эргономичном металлическом корпусе для генерации ключей, формирования и проверки электронной подписи и строгой многофакторной аутентификации. Esmart Token ГОСТ поддерживается ведущими российскими криптопровайдерами («КриптоПро» CSP, «КриптоАРМ», Signal-COM CSP, VipNetCSP и др.), а также совместим с отечественными операционными системами на базе Linux («Ред ОС»).

Криптопроцессор MIK51SC72DV6 первого уровня сертифицирован как СКЗИ по классу КС3 - самому высокому для систем, обрабатывающих сведения, не составляющие государственную тайну. Шифрованием данных между считывателем и идентификатором, диверсификацией ключа шифрования, MAC подписи и защиты от replay атак (SPA, DPA, DFA) обеспечивается защита от перехвата сигнала по воздуху, клонирования и взлома карты.

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