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«Инфотекс» выпустила новое поколение шлюзов безопасности ViPNet Coordinator HW 5

«Инфотекс» объявила о выпуске нового поколения шлюзов безопасности ViPNet Coordinator HW 5.

ViPNet Coordinator HW 5 — криптографический шлюз безопасности, реализующий концепцию NGFW (Next-Generation Firewall — межсетевой экран нового поколения), который реализует в одном устройстве следующие основные функции безопасности, функционирующие совместно криптографический шлюз, использующий российские алгоритмы шифрования; межсетевой экран с контролем состояния сессий (SPI — Stateful Packet Inspection); межсетевой экран уровня приложений (DPI — Deep Packet Inspection); средство обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS); прокси-сервер; кластер высокой доступности (HA-cluster).

Одной из ключевых задач, решенных в рамках разработки ViPNet Coordinator HW 5, было объединение в одном устройстве нескольких сервисов безопасности, что значительно расширяет возможности применения данного продукта и обеспечивает комплексную защиту от сетевых угроз.

«ViPNet Coordinator HW — это один из самых распространенных и популярных продуктов «Инфотекс». Требования к этому продукту постоянно возрастают, наши заказчики ожидают получать соответствующую современным требованиям рынка производительность и функциональность, при упрощении процессов управления, поэтому развитию шлюзов безопасности ViPNet Coordinator HW мы уделяем особое внимание. В пятом поколении продукта появились значительные улучшения, теперь в одном устройстве объединены несколько сервисов безопасности, что расширяет возможности применения данного продукта и обеспечивает комплексную защиту от сетевых угроз. ViPNet Coordinator HW 5 станет более удобным и современным инструментом при построении комплексной защиты защищенных корпоративных сетей», — сказал Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора «Инфотекс».

ViPNet Coordinator HW 5 реализуется в исполнении программно-аппаратного комплекса на доверенной аппаратной платформе, а также в виде виртуального устройства.

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Поддержка ИТ-отрасли

Помимо интеграции новых функций безопасности другими ключевыми изменения стали: новые криптографические алгоритмы ГОСТ 34.12-2018 «Магма» и «Кузнечик»; поддержка стандартизированного протокола IPlir с открытой спецификацией; многопользовательский ролевой доступ c централизованной аутентификацией; централизованное и удаленное резервное копирование конфигурации; кластер высокой доступности с синхронизацией таблицы открытых соединений.

ViPNet Coordinator HW 5 в настоящее время проходит сертификацию в ФСБ России по требованиям к СКЗИ класса КС1/КС3 и МЭ 4 класса и во ФСТЭК России по требованиям к МЭ типа А, типа Б 4 класса, СОВ уровня сети 4 класса защиты, 4 уровня доверия.

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