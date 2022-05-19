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Программно-аппаратное решение «Колибри» — доверенные корпоративные коммуникации на платформе «Аврора»

Компании ПНИЭИ («Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт») и «Открытая мобильная платформа» сообщают о выпуске комплексного программно-аппаратного решения «Колибри» для устройств с новым поколением ОС «Аврора» 4.0. Решение включает в себя VPN-клиент, мессенджер и российский специализированный модуль криптографической обработки информации в виде microSD-карты (СМКОИ). «Колибри» обеспечивает безопасность корпоративных коммуникаций в компаниях и организациях, включая голосовое общение и передачу данных. Об этом CNews сообщили представители «Открытой мобильной платформы».

«Колибри» на платформе «Аврора» 4.0 — это криптографическая защита передаваемых данных с использованием уникального абонентского СМКОИ, являющегося фактически отчуждаемым аппаратным криптопровайдером в формате microSD-карты. СМКОИ поддерживает работу с аппаратным криптошлюзом «Портал», также разработанным ПНИЭИ, имеющим действующую нотификацию ФСБ России и предназначенным для криптографической защиты корпоративных сервисов. Важно отметить, что СМКОИ имеет производительность достаточную даже для трафика видеозвонка «на лету».

VPN-клиент «Колибри» и СМКОИ находятся в процессе нотификации у регулятора — ФСБ России.

Внедрение комплексного решения от ПНИЭИ обладает рядом преимуществ: использование на 100% отечественных доверенных решений для корпоративной коммуникации; защищенное информационное взаимодействия между сотрудниками; безопасный доступ к информационным ресурсам организации; соответствие внедряемого решения для последующей аттестации информационного контура организации; повышение производительности сотрудников организации за счёт повышения коммуникационной доступности с помощью мессенджера.

«Планируется дальнейшее развитие существующих и разработка новых решений для отечественной ОС “Аврора”. В частности, по требованию заказчика может быть проведена сертификация СМКОИ в качестве СКЗИ в системе ФСБ России по классам КС2, КС3. Кроме того, для ОС “Аврора” планируется адаптировать применение уникальной технологии биометрической аутентификации, разработанной нашими специалистами. Она основана на объединении биометрии, нейронных сетей и криптографии», — сказал заместитель генерального директора АО ПНИЭИ Сергей Трифонов.

«Использование в качестве среды исполнения отечественной доверенной мобильной ОС Аврора защищает программно-аппаратные решения ПНИЭИ от компрометации и предоставляет заказчикам уникальное с точки зрения защищённости решение для взаимодействия между сотрудниками и обмена данными с информационными сервисами организации», — отметил руководитель департамента поддержки продаж компании «Открытая мобильная платформа» Михаил Зубов.

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Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр».

ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников из любого места, где есть интернет, к корпоративным и государственным информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.

Акционерное общество «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» (АО «ПНИЭИ», входит в «Ростех») является предприятием, решающим вопросы в сфере информационной безопасности.

ПНИЭИ имеет лицензии МО РФ, ФСБ России, ФСТЭК России на проведение полного цикла работ и оказание услуг в сфере информационной безопасности.

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Коллективом ПНИЭИ создан и внедрен ряд поколений высоконадежных сертифицированных средств криптографической защиты информации для специальных защищенных систем связи и управления министерства обороны, силовых структур, органов государственной власти, обеспечивающих высокий уровень информационной безопасности. В настоящее время создаются и внедряются новые поколения абонентского, канального, коммутационного, шлюзового, мониторингового оборудования для построения взаимоувязанных корпоративных, ведомственных и межведомственных защищенных систем связи и управления стационарного и мобильного исполнения, систем юридически значимого электронного документооборота.

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