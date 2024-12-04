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Квантовые ключи прошли DWDM: «ИнфоТеКС» и «Ростелеком» успешно испытали квантовую защиту на ВОЛС со спектральным уплотнением

«Ростелеком» и компания «ИнфоТеКС» завершили технологические испытания, которые помогут ускорить коммерческое внедрение квантовой защиты передачи особо важных и чувствительных данных, а также повысят безопасность критической информационной инфраструктуры (КИИ). На испытательном стенде «Ростелекома» впервые проведено тестирование решения ИнфоТеКС по применению квантового распределения ключей (КРК) на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) со спектральным уплотнением каналов (DWDM). Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Зафиксирована корректная работа системы КРК в DWDM-каналах одновременно с передачей по нему классических данных, как в прямом, так и в обратном направлениях.

Прототип системы для испытаний разработан компанией «ИнфоТеКС» на основе квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей с топологией «звезда» ViPNet QTS Lite. Для тестирования использовалась действующая ВОЛС с типовым оборудованием DWDM, применяемым на сети «Ростелекома». Была проверена передача квантовых ключей на расстояние до 40 км с мощностью излучения, которая эквивалентна 20 DWDM-каналам передачи данных. Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения системы КРК в современной волоконно-оптической инфраструктуре без необходимости выделения отдельного волокна для выработки квантовых ключей.

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Техника

Успешное проведение испытаний технологии КРК на существующих DWDM-сетях снижает инвестиционные и операционные затраты на внедрение и эксплуатацию систем квантовой защиты передачи данных.

Эксперты считают, что квантовые коммуникации обеспечивают наивысшую из существующих на сегодня степень безопасности передачи данных и защиту от внутреннего нарушителя. Технология основана на фундаментальных законах квантовой физики, которые невозможно обойти. Для обмена ключами шифрования в технологии используются одиночные фотоны, состояния которых безвозвратно меняются, как только кто-то попытается их «прочитать». Любая попытка перехвата квантовых ключей будет тут же обнаружена и пресечена.

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