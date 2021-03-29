Квантовая криптографическая система Vipnet Quandor успешно прошла испытания в СПб ИАЦ

«Инфотекс» сообщила об успешном завершении испытаний квантовой системы Vipnet Quandor, проведенных на базе Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра (СПб ИАЦ) в конце 2020 г.

Целью испытаний стала проверка возможности защиты передаваемой информации между двумя доверенными сетями с применением технологии квантового распределения ключей (КРК) и внедрения подобных систем в существующую инфраструктуру СПб ИАЦ.

Криптографические системы с использованием технологии КРК призваны обеспечить защиту конфиденциальной информации, поэтому они обязаны соответствовать ключевым критериям: быть отечественного производства и выполнять требования ФСБ России, предъявляемые к средствам криптографической защиты информации. Для проведения испытаний в СПб ИАЦ был выбран Vipnet Quandor производства «Инфотекс», соответствующий всем вышеперечисленным критериям.

Vipnet Quandor — квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей, выполняющая протокол квантового распределения ключей и снабжающая секретными ключами шифрования средства криптографической защиты информации. Использование КРК сводит на нет возможность вмешательства потенциального злоумышленника, так как обмен квантовыми состояниями не может остаться незамеченным, ведь любая попытка измерить параметры квантового состояния приводит к его искажению.

Испытания квантовой системы Vipnet Quandor в рамках инфраструктуры СПб ИАЦ завершены успешно, что позволяет рассматривать возможность применения отечественных квантовых разработок для обеспечения информационной безопасности.

«Мы видим, что интерес к теме квантовых технологий растет. Не так давно мы анонсировали старт совместного проекта с центром квантовых технологий МГУ по запуску линии защищенной квантовой телефонии с использованием нашей совместной разработки — квантовой криптографической системы Vipnet QSS, работающей в топологии «звезда», — отметил Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «Инфотекс». — А сейчас мы готовы сообщить об успешно завершенных испытаниях другой квантовой системы Vipnet Quandor, работающей в топологии «точка-точка». Каждый подобный проект добавляет уверенности, что за квантовыми технологиями в России большое будущее».