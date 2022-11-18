РЖД и «Газпром» выложат 100 миллионов за квантовый телефон

Первыми покупателями российского квантового телефона за 100 млн руб. станут РЖД и «Газпром». Внедрить «суперзащищенную» телефонию нового поколения для ведения особо важных переговоров госкорпорации собираются в 2023 г.



Самая безопасная связь

Госкорпорации РЖД и «Газпром» собираются закупить первые российские квантовые телефоны. и внедрить их в свою инфраструктуру в 2023 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на заместителя гендиректора «Инфотекс» Дмитрия Гусева.

Речь идет о решении ViPNet QSS, которое разработал Центр компетенций НТИ на базе МГУ им. М. В. Ломоносова и выпустила компания «Инфотекс». Ожидается, что многомиллионная система телефонии повысит безопасность переговоров.

Источники РБК сообщают, что компании должны выложить за новую технологию 40 млн руб. На сайте разработчика же отмечается, что в такую сумму обойдется минимальная конфигурация, позволяющая общаться лишь пяти абонентам. Если число пользователей достигает 50, заказчику придется заплатить больше 100 млн руб.

Дмитрий Гусев уточнил, что защита одного сегмента сети длиной до 100 км на принципах квантового распределения ключей будет стоить «несколько десятков миллионов рублей». Стоимость квантовой технологии, по его словам, будет падать постепенно – когда объемы производства квантово-криптографических комплексов вырастут и будет обеспечен стабильный спрос.

Что представляет собой квантовый телефон

Как сообщается на сайте «Инфотекс», квантовый телефон ViPNet QSS Phone – это часть комплекса ViPNet Quantum Security System. Он отвечает за шифрование голосовых переговоров и текстового чата с использованием квантовых ключей. Ключи, в свою очередь, образуются на двух конца оптоволокна в других элементах комплекса – специальных устройствах ViPNet QSS Server и ViPNet QSS Point.

«Можно быть уверенным, что злоумышленник не сможет узнать квантовый ключ, даже имея полный доступ к оптоволокну», – пишут разработчики.

Отмечается, что для выработки квантовых ключей информация по оптоволокну должна передаваться одиночными фотонами. Затухание в оптоволокне и в коммутаторах, подключающих многих абонентов, ограничивают расстояние, на котором можно сделать квантовый ключ. Иными словами, если бы общались два абонента, длина оптоволокна могла достигать 100 км. Если 800 – всего 25 км.

Квантовый телефон обойдется покупателю минимум в 40 млн рублей

Коммуникация по квантовому телефону считается «суперзащищенной» потому, что сетевой трафик между абонентами симметрично шифруется с использованием протокола квантового распределения ключей. А стойкость этого протокола базируется на фундаментальном принципе квантовой физики – невозможно измерить фотон, не изменив его состояние. То есть даже если недоброжелатель захочет перехватить фотоны, из которых создается квантовый ключ, они трансформируются. Это обнаружит протокол, и использовать такие фотоны не станет.

Именно поэтому квантовый телефон способен шифровать голосовой трафик и текстовые сообщения пользователей на ключах, о которых не сможет узнать даже администратор сети.

Что касается непосредственно телефона – аппарат может быть произведен любым производителем и функционировать на любой операционной системе. Главное, чтобы у них были нужные аппаратные ресурсы, и установлено ПО ViPNet QSS Client и ViPNet QSS Connect. Если производитель аппарата зарубежный, специалисты проверят его на «закладки» и другие уязвимости, чтобы избежать утечки конфиденциальной информации.

Самые дорогие элементы комплекса ViPNet QSS – это сервер и оконечные устройства с которых квантовый ключ приходит на телефоны для шифрования пользовательских данных.

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«Фактически, оборудование квантового распределения ключей представляет собой высокоточную систему по кодированию и детектированию информации, переносимой одиночными фотонами», – объясняют разработчики.

Сколько «Инфотекс» вложила в разработку

С 2016 г. «Инфотекс» вложила в проекты ViPNet QSS и ViPNet Quandor 700 млн. руб. собственных средств. В эту сумму вошли проведение научных исследований и опытно-конструкторских разработок в области систем квантового распределения ключей, криптографической защиты информации и корпоративных мессенджеров.

Проект ViPNet Quantum Security System попал в программу Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе МГУ – учреждение выделило 29 млн руб. в 2018-2019 гг. на его финансирование.

Кому еще хотят продать

Разработчики уверены, что востребована квантовая телефония будет среди сотрудников высшего управленческого звена крупных корпораций. Также защищенная связь пригодится в госорганах, финансовых организациях и на промышленных предприятиях, которые обмениваются критически важной информацией.

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Представители НТИ сообщили РБК, что квантовым телефоном уже интересуются крупные нефтегазовые, энергетические и телеком-компании, ведомства, которые отвечают за госбезопасность, и спецслужбы.

Как РЖД вкладывались в кванты

Напомним, особенно квантовыми сетями в последнее время интересуется РЖД, которая стала куратором дорожной карты по развитию квантовых коммуникаций. Компания планирует строить большие сети для промышленной эксплуатации. Договор с ней в январе 2021 г. заключили и ученые НИТУ «МИСиС» – речь идет о создании узла квантовой сети для массового применения в российских компаниях. Разработку до конца 2022 г. ученые собираются согласовать с ФСБ, чтобы получить «добро» на внедрение.

Также РЖД заказала разработку устройств квантовых коммуникаций для магистральных линий протяженности более 200 км за 300 млн руб. Исполнитель должен ввести в эксплуатацию запатентованный опытный образец системы квантового распределения ключа шифрования до 31 июля 2024 г.

В августе 2022 г. РЖД предложила создать национальные стандарты для технологий квантовых коммуникаций и квантового интернета вещей.