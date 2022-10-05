Открытие киберполигона МТУСИ на базе решений ГК «ИнфоТеКС»

В Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) на кафедре Информационной безопасности факультета «Кибернетики и информационной безопасности» открылся киберполигон на базе продуктов и решений для защиты информации от группы компаний «ИнфоТеКС». Об этом CNews сообщили представители ГК «ИнфоТеКС».

Благодаря разработанным экспертами ГК «ИнфоТеКС» учебным комплексам, которыми оснащен киберполигон, студенты МТУСИ получают возможность проходить практико-ориентированное обучение в условиях, максимально приближенных к реальным, на актуальном отечественном оборудовании. Обучающимся будут доступны учебно-методический комплекс ViPNet «Защита сетей», уникальный учебно-тренировочный комплекс на основе квантово-криптографической системы выработки и распределения ключей ViPNet QSS, а также киберполигон Ampire (разработка компании «Перспективный мониторинг», входящей в ГК «ИнфоТеКС»).

Продукты и решения для защиты информации ViPNet широко используются для защиты информации в инфраструктуре органов государственной власти и крупнейших предприятий различных отраслей экономики России, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Специалисты по проектированию и эксплуатации защищенных информационных систем с использованием средств защиты информации ViPNet всегда востребованы на рынке труда. С помощью учебно-методических комплексов ViPNet студенты МТУСИ изучат основы построения виртуальных частных сетей VPN и принципы работы основных средств криптографической защиты информации (СКЗИ).

«Рад отметить, что на базе подведомственного Минцифры России вуза студенты получают ценный практический опыт — знание технологий атаки и защиты, применения средств защиты информации и других инструментов в области информационной безопасности. Профессиональный состав кафедры Информационной безопасности факультета “Кибернетики и информационной безопасности” МТУСИ помогает участникам киберучений развивать навыки командной работы, умение взаимодействовать с другими членами группы мониторинга и реагирования на инциденты, а также навыки тайм-менеджмента», — сказал директор Департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Антон Привезенцев.

«Проект является первым в России киберполигоном с возможностями анализа атак на системы квантового распределения ключей. Он предназначен для практико-ориентированной подготовки студентов: отработки навыков по противоборству кибератакам, проведения исследований в сфере классической и квантовой криптографической защиты, тестирования реальных уязвимостей и событий ИБ, в том числе квантовых атак. Особенностями площадки являются: распределенная архитектура — к киберполигону подключены Северо-Кавказский и Волго-Вятский филиалы, Институт повышения квалификации, Колледж телекоммуникаций и основной корпус вуза — возможность практической подготовки в очном и дистанционном формате на всех уровня образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, СПО, ДПО)», — отметил Сергей Ерохин, ректор МТУСИ.

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«Группа компаний “ИнфоТеКС” уделяет большое внимание работе с профильными ВУЗами. Будущее информационной безопасности страны в руках молодых специалистов и наша задача — помогать им получать актуальные знания и практические навыки уже на этапе обучения. Информационная безопасность – динамичная высокотехнологичная отрасль, чтобы преуспеть в ней, важно не останавливаться в изучении современных технологий. Мы помогаем сделать процесс погружения в тему СКЗИ удобным и результативным», — отметил Андрей Чапчаев, генеральный директор компании «ИнфоТеКС».

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Компания «ИнфоТеКС» (АО «Информационные технологии и коммуникационные системы») — российский разработчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации. В настоящее время портфель компании насчитывает более 60 продуктов для защиты информации. Центральный офис компании расположен в Москве, представительства открыты в девяти городах.