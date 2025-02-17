Blazar Luxtera
|17.02.2025
|Система контроля доступа к сети Blazar NAC включена в единый реестр российского программного обеспечения 1
|24.07.2009
|Чубайс ускорит USB до 40Гбит/с 1
Blazar и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 1
|Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145163 2
|Россия - СФО - Новосибирск 4321 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17463 1
|Германия - Федеративная Республика 12703 1
|Кремний - Silicium - химический элемент 1581 1
|Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16370 1
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