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В Москве создан межотраслевой кластер 3D-печати и промышленного дизайна

Московский инновационный кластер (МИК) создал межотраслевое объединение компаний, которые будут создавать, продвигать и тиражировать совместные проекты в сфере 3D-печати и промышленного дизайна, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. К нему, в том числе, присоединились Московский политехнический университет и Корпорация развития Зеленограда.

«Спрос на 3D-печать растет во многих отраслях: от промышленных производств до медицины. Новый кластер займется развитием и внедрением комплексных решений в этой сфере. В него уже вошли 35 столичных компаний. Первый проект будет связан с разработкой гранульного принтера для создания крупногабаритных изделий», — сказала Наталья Сергунина.

Необходимые ресурсы и инфраструктуру участникам предоставляет Корпорация развития Зеленограда. Партнеры проекта — компании-разработчики 3D-принтеров и сканеров.

Стать участниками кластера приглашают как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Вступить в объединение и подробнее узнать о нем можно на портале i.moscow.

Ранее в рамках МИК было создано межотраслевое объединение в области фотоники. Это технология, где свет используется так же, как движение электронов в электронных микросхемах. Она позволяет увеличить скорость обработки и передачи данных в 50–100 раз. При этом детали таких устройств получаются в десятки раз меньше современных микросхем и потребляют намного меньше энергии. В кластер вошли 39 организаций, которые вместе будут развивать наукоемкие технологические решения. Участники консорциума уже ведут работы над созданием пассивных фотонных интегральных схем.

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Всего в Московском инновационном кластере создано 14 межотраслевых объединений, в которых задействовано свыше 850 компаний. В общей сложности участники работают над 36 проектами в разных направлениях. Например, в сфере робототехники, микроэлектроники, «зеленых» технологий и искусственного интеллекта.

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Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К кластеру уже присоединились более 35 тыс. организаций из Москвы и еще 81 регион России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития совместно с Департаментом информационных технологий.

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