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Зубков Михаил

СОБЫТИЯ


06.07.2026 Выпускница Детского технопарка «Альтаир» создала VR-симулятор выживания в лесу 1
28.11.2022 Почти полмиллиона посетителей приняли детские технопарки Москвы с момента создания 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Зубков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Байтик - Детский технопарк 6 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 726 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2833 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 88 1
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Россия - РФ - Российская федерация 164804 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47325 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 924 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57214 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 214 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2256 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33435 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 689 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 205 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 303 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 54 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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