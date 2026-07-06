Индексная книга (каталог) CNews*
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Зубков Михаил
СОБЫТИЯ
|06.07.2026
|Выпускница Детского технопарка «Альтаир» создала VR-симулятор выживания в лесу 1
|28.11.2022
|Почти полмиллиона посетителей приняли детские технопарки Москвы с момента создания 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Зубков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - Мэр города Москвы 726 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2833 1
|Кванториум АНО - Детский технопарк 88 1
|Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 199 1
|Кудж Станислав 48 1
|Кожемяко Светлана 1 1
|Сергунина Наталья 375 1
|Дзгоев Артур 1 1
|Джалилова Амина 1 1
|Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 111 1
|Москва - Троицк - Троицкий административный округ 165 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164804 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47325 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.