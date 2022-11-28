Почти полмиллиона посетителей приняли детские технопарки Москвы с момента создания

Детские технопарки столицы с начала года посетили свыше 92 тыс. юных москвичей, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Сегодня в городе работает 21 инновационный образовательный комплекс, где ребята могут реализовать свой потенциал, освоить полезные навыки и выбрать будущую профессию. Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и Правительства Москвы.

«С тех пор как в Москве открылся первый детский технопарк, прошло шесть лет. За это время их количество увеличилось до 21. Такие профориентационные центры сегодня есть в каждом округе столицы. Там дети осваивают самые разные направления — от робототехники и ИТ до промышленного дизайна и автомоделирования. С 2016 г. посетителями образовательных комплексов стали почти полмиллиона ребят», — отметила Наталья Сергунина. Выбрать подходящие занятия можно на едином портале технопарков. Здесь же представлены ближайшие мероприятия, на которые открыта онлайн-запись.

Помимо долгосрочных программ обучения, детские технопарки регулярно проводят различные мастер-классы, экскурсии, научные квесты и специальные акции, такие как «Открытый урок», «Технолето», «Первоклассный сентябрь» и «Отличник». В их рамках ребята могут попробовать себя в разных направлениях и узнать о самых перспективных и востребованных специальностях.

Длительные обучающие курсы (продолжительностью от 16 часов) с начала 2022 г. прошли около 6000 школьников. Традиционно среди подростков наибольшей популярностью пользуются программы по химии, робототехнике, информационным технологиям и программированию, архитектурному проектированию и дизайну.

Например, в детском технопарке «Альтаир» Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) для старшеклассников предусмотрен курс «Химия живых систем». Ребята учатся проводить контроль микробиологической чистоты объектов окружающей среды, осваивают методы анализа белков и нуклеиновых кислот. На занятиях используют специализированное лабораторное оборудование, включая ламинарные шкафы для работы с биологическими объектами в стерильных условиях, инкубаторы для микроорганизмов, амплификатор — прибор, который охлаждает и нагревает пробирки, и многое другое.

17-летняя Светлана Кожемяко пришла в технопарк осенью 2022 г. «Я решила пройти обучение, чтобы понять, захочу ли дальше работать в области микробиологии и химии. А еще чтобы сделать собственный научный проект, испытать себя в деле. Мне нравится подход моей преподавательницы Екатерины Романовны к нашему обучению. Она интересно преподает новый материал на занятиях и всегда готова помочь, подсказать, если что-то непонятно. Лабораториям в технопарке стоит уделить отдельное внимание, они потрясающие», — поделилась впечатлениями Светлана Кожемяко.

Одиннадцатиклассницу Амину Джалилову в детском технопарке «Альтаир» РТУ МИРЭА привлекли такие направления, как радиоэлектроника и программирование. «За время обучения технопарк стал мне вторым домом. Больше всего мне нравится дружелюбная непринужденная атмосфера и возможность работать с профессиональным оборудованием. Я и дальше планирую учиться по выбранной специальности», — отметила девушка.

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Кроме того, для учеников 9–11-х классов здесь разработали обучающую программу «Виртуальная реальность». Школьники могут освоить навыки работы с платформой для создания компьютерных игр. Ребят учат делать сценарии дополненной реальности, импортировать трехмерные модели в собственный проект. В технопарке для этого есть все необходимое, включая костюм считывания движений (для оживления компьютерных персонажей) и различные тренажеры виртуальной реальности. Преподаватель курса Михаил Зубков сам является выпускником этого технопарка.

Для троицких школьников в возрасте 12–13 лет в детском ИТ-технопарке «Байтик» открыта бесплатная программа ранней профориентации «Проф.IT». Занятия длятся шесть месяцев и проводятся по таким направлениям, как программирование, инженерия и робототехника, а также цифровое творчество. Основная цель курса — показать ребятам разнообразие мира информационных технологий. Для учебы им предоставляют различные наборы для робототехники, графические планшеты, специальные устройства для печати масштабных полиграфических проектов — плоттеры и 3D-принтеры. Также предусмотрены практикумы по развитию гибких навыков (soft skills) и экскурсии в научные институты и технологические компании Троицка.

Участником «Проф.IT» стал 16-летний Артур Дзгоев. На данный момент он является резидентом молодежного ИТ-коворкинга (еще одной бесплатной программы детского технопарка) и выступает в роли наставника по некоторым учебным направлениям.

«Я учился в детском ИТ-технопарке “Байтик” три года. Начал свой путь с курса веб-дизайна: хотел освоить графические программы и создание сайтов, потом стал изучать 3D-проектирование. Когда в школе нам рассказали о программе “Проф.IT”, решил обязательно поучаствовать, чтобы попробовать свои силы и в других направлениях. Сейчас планирую поступление в Московский государственный педагогический университет, хочу стать преподавателем в области цифровых технологий», — сказал Артур Дзгоев.

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Старшеклассников ждут и в детском технопарке Российского государственного социального университета. Одна из обучающих программ направлена на освоение азов такой востребованной сегодня творческой профессии, как моушен-дизайнер (специалист, который занимается анимированной графикой). Пройдя курс, ребята смогут создавать спецэффекты, анимацию и 3D-графику, которые используются в рекламе и кино, видеоиграх, мобильных приложениях и приложениях виртуальной и дополненной реальности.