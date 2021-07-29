Разделы

Безопасность Техника
|

Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Крипто-про», эксперт в сфере разработки средств криптографической защиты информации и развития инфраструктуры открытых ключей на территории России, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов.

Сертификаты совместимости, выданные по результатам тестирования, подтверждают корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Криптопро JCP» версии 2.0 R4.

Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов и смарт-карт Jacarta PKI, Jacarta PRO, Jacarta-2 ГОСТ, Jacarta-2 PKI/ГОСТ, Jacarta-2 PRO/ГОСТ и Jacarta LT. В качестве дополнительного программного обеспечения, необходимого для корректного функционирования, использовались программное средство «Библиотека поддержки СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0.1.245. Тестирование проводилось в среде исполнения Java Runtime Environment версий 7, 8.

Тестирование проводилось в операционных системах Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows 10 (32/64-bit), Windows 2003 Server (32/64-bit), Windows 2008 Server R2, Windows 2012 Server, Windows 2012 Server R2, Windows 2016 Server, дистрибутивах Linux, удовлетворяющих стандарту Linux Standard Base ISO/IEC 23360 версии LSB 4.x и MacOS 10.14/10.15/11.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создан супердорогой бронебойный ноутбук с огромным временем работы. Видео

На мировом рынке смартфонов обвал из-за глобального дефицита микросхем

На GitHub создана служба юридической защиты программистов от борцов за копирайт

«Яндекс» показал колоссальный рост выручки и снижение убытков

Открыта охота на пользователей iPhone: Создается приложение для легкого перехода на Android с сохранением всех данных

Хакеры переходят на «экзотические» языки программирования, чтобы ловчее обманывать экспертов по безопасности

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Большие телевизоры с диагональю выше 65 дюймов: выбор ZOOM

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Выбираем строительный пылесос: 10 лучших моделей

Показать еще

Наука

Ученые уже работают над 6G – создан магнитный порошок для преобразователей

Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов

Прорыв в физике: создана твердая кристаллическая форма электронов
Показать еще