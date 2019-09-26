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СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами линейки Jacarta

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«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Конфидент», российский разработчик линейки средств защиты информации, успешно провели испытания совместимости и корректности работы электронных ключей линейки Jacarta и системы защиты информации накладного типа для автономных и сетевых АРМ Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С», включая защитные модули НСД, СКН, МЭ и СОВ.

Устройства линейки Jacarta производства «Аладдин Р.Д.» предназначены для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, обеспечения юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи, а также безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.

По результатам испытаний компании подготовили сертификат совместимости. Согласно сертификату, СЗИ Dallas Lock 8.0 совместима со следующими USB-токенами и смарт-картами компании «Аладдин Р.Д.»: Jacarta PKI, Jacarta PKI/BIO, Jacarta ГОСТ, Jacarta PKI/ГОСТ, Jacarta SF/ГОСТ, Jacarta-2 ГОСТ, Jacarta-2 SE, Jacarta-2 PKI/ГОСТ, Jacarta-2 PRO/ГОСТ, Jacarta PRO, Jacarta LT. При этом устройства Jacarta PKI/BIO поддерживаются как средства аутентификации без использования биометрической идентификации, а Jacarta SF/ГОСТ, Jacarta-2 ГОСТ, Jacarta-2 SE, Jacarta-2 PKI/ГОСТ, Jacarta-2 PRO/ГОСТ, Jacarta PRO, Jacarta LT – как средства аутентификации в сборках 6ХХ или выше.

Тестирование проводилось в самых распространенных версиях операционных систем Windows – от Windows 2003 Server до Windows 10.

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