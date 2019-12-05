Подтверждена совместимость ПО «КриптоАРМ стандарт плюс» с электронными ключами JaCarta

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Цифровые технологии», российский разработчик и поставщик программного обеспечения в области криптографической защиты информации, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов.

Согласно сертификату совместимости, подписанному по результатам тестирования, была подтверждена корректность работы электронных ключей JaCarta с программным обеспечением «КриптоАРМ стандарт плюс» версии 5.4.3 и выше.

Совместимость доказана для USB-токенов и смарт-карт JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta PKI, JaCarta PKI/ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta PKI/BIO, JaCarta-2 PKI/BIO/ГОСТ, JaCarta SF/ГОСТ, JaCarta PRO, JaCarta LT. Основное тестирование проводилось в операционных системах Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10 с использованием программного обеспечения «Единый клиент JaCarta» версии 2.12 или выше.

Дополнительно проверялась работа совместно с СКЗИ «КриптоПРО CSP» версии: 4.0 или выше при использовании модуля поддержки ключевых носителей версии 3.6.408 или выше.