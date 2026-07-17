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Средства строгой аутентификации JaCarta от «Аладдин» совместимы с системой «Ассистент»

Компании «Аладдин» и «Сафиб» подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с системой удаленного мониторинга и управления «Ассистент». По итогам испытаний получен сертификат, подтверждающий корректную работу решений в составе единой ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители компании «Аладдин».

В ходе испытаний подтверждена корректная работа средств строгой аутентификации JaCarta LT, JaCarta PKI, JaCarta-3 PKI, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-3 ГОСТ, JaCarta-2 РКІ/ГОСТ, JaCarta-3 РКІ/ГОСТ и JaCarta-2 SE с системой удаленного мониторинга и управления «Ассистент». Сертификат подтверждает готовность решений к совместному применению и обеспечивает заказчикам возможность построения защищенной среды удаленного администрирования с использованием отечественных технологий.

Проверка проводилась в различных программно-аппаратных конфигурациях, включая операционные системы семейства Microsoft Windows, Astra Linux, «Ред ОС», «Альт», РОСА, «ОСнова», Debian, Ubuntu, CentOS, а также macOS (11.6 – 15). Испытания подтвердили стабильную и корректную работу решений во всех заявленных программно-аппаратных конфигурациях.

В линейку продуктов JaCarta входят сертифицированные средства строгой аутентификации, электронной подписи для безопасного хранения ключей, работы с цифровыми сертификатами и интеграции с корпоративными системами управления доступом и единым входом (SSO). Смарт-карты, электронные ключи и USB-токены JaCarta сертифицированы ФСТЭК России и ФСБ России, включены в реестры Минпромторга России и Минцифры России и совместимы с российскими и зарубежными ОС.

Система удаленного мониторинга и управления «Ассистент» предназначена для организации безопасного удаленного доступа, управления и администрирования компьютерной техники и серверного оборудования внутри изолированной защищенной локальной сети или через сеть Интернет. «Ассистент» включен в реестр отечественного программного обеспечения, сертифицирован ФСТЭК России и успешно применяется в государственных структурах, промышленных предприятиях, финансовом секторе и образовательных учреждениях для построения импортонезависимых систем удаленного управления ИТ-инфраструктурой.

«Вопросы безопасного удаленного администрирования приобретают особую актуальность для организаций любого масштаба. Подтверждение совместимости JaCarta с системой «Ассистент» расширяет возможности наших заказчиков по построению доверенной ИТ-инфраструктуры, в которой надежная аутентификация сочетается с удобными инструментами управления и поддержки», – сказал Сергей Ступин, руководитель продуктов семейства JaCarta, «Аладдин».

«Для наших заказчиков важно, чтобы система «Ассистент» легко интегрировалась с отечественными средствами информационной безопасности. Подтвержденная совместимость с продуктами JaCarta означает, что теперь они могут строить защищенный контур управления, используя сертифицированные средства строгой аутентификации в связке с нашей системой. Это готовое доверенное решение, которое позволяет соблюдать регуляторные требования и при этом сохранять гибкость и удобство удаленной работы с любыми ОС», – сказал Виталий Панкратов, заместитель генерального директора ООО «Сафиб».

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