«Аладдин» и «Ред Софт» подтвердили совместимость JaCarta с «Ред ОС» 8 и «Ред Адм»

Компании «Аладдин» и «Ред Софт» расширили совместимость средств строгой аутентификации JaCarta с операционной системой «Ред ОС» 8 и системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм». По итогам испытаний обновлен действующий сертификат совместимости с «Ред ОС» 8, а также подписан новый – о совместной работе с «Ред Адм». Документы подтверждают корректную работу продуктов в единой ИТ-инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин».

В ходе испытаний проверялась работа новых устройств семейства JaCarta в среде «Ред ОС» 8. В результате действующий сертификат совместимости был дополнен USB-токенами JaCarta-3 ГОСТ и JaCarta-3 РКІ/ГОСТ. Эти средства строгой аутентификации выведены на рынок в декабре 2025 года и выполнены в новых форм-факторах: в металлических корпусах с разъемами Type-A и Type-С, а также в исполнении Dual. Модели Dual позволяют использовать один токен как на рабочем ПК с USB Type-A, так и на ноутбуке или планшете с USB Type-C.

Кроме того, подписан новый сертификат совместимости, подтверждающий корректное функционирование USB-токенов и смарт-карт JaCarta PKI, JaCarta-2 РКІ/ГОСТ, JaCarta-2 SE, JaCarta-3 PKI и JaCarta-3 РКІ/ГОСТ с системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм». Это позволяет использовать средства JaCarta не только на уровне операционной системы, но и в составе комплексного решения для централизованного управления и построения ИТ-инфраструктуры предприятия.

Взаимодействие устройств JaCarta и «Ред Адм» реализовано через Aladdin SecurLogon версии 2.1 и выше. Это решение для быстрого перехода к двухфакторной аутентификации в Linux при входе в ОС и доступе к сетевым ресурсам по USB-токенам и смарт-картам JaCarta, которое обеспечивает надежный защищенный доступ с поддержкой единого входа (SSO).

«Обновление сертификата совместимости с «Ред ОС» 8 и получение нового сертификата для «Ред Адм» — закономерный этап развития сотрудничества с «Ред Софт». Теперь заказчики могут использовать средства строгой аутентификации JaCarta как в среде одной из самых востребованных российских ОС, так и в составе комплексной системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой. Это особенно важно для крупных организаций и государственных структур, где требуются единые политики безопасности, централизованное управление доступом и соответствие регуляторным требованиям», — отметил Сергей Ступин, руководитель продуктов семейства JaCarta компании «Аладдин».

«Подтверждение совместимости JaCarta с «Ред ОС» 8 и «Ред Адм» — важный этап в развитии нашего технологического партнерства с «Аладдин». Заказчики получают проверенные, совместимые решения для построения надежных ИТ-инфраструктур — от строгой аутентификации на рабочей станции до централизованного управления доступом на уровне всего предприятия", — отметила Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».