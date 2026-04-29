JaCarta Identity Provider от «Аладдин» обеспечивает однократную аутентификацию во всех используемых приложениях и сервисах (SSO)

Компания «Аладдин» выпустила первую версию корпоративного продукта для сквозной аутентификации JaCarta Identity Provider (JIP). Решение позволяет упростить аутентификацию пользователей в корпоративных сервисах без компромиссов в уровне защищенности систем. Об этом CNews сообщили представители компании «Аладдин».

JIP — новый компонент в составе JaCarta Authentication Server (JAS), сервера многофакторной аутентификации Enterprise-класса. Решение обеспечивает сквозную аутентификацию в корпоративных приложениях, поддерживающих протоколы SAML и OIDC. Особенностью продукта является адаптивная аутентификация, которая предоставляет возможность выбора видов аутентификации - усиленная, строгая, простая (парольная) и последовательности их применения в зависимости от контекста, задаваемого администратором.

«Современная корпоративная инфраструктура насчитывает десятки внутренних сервисов — от CRM и порталов до BI-систем. Каждое приложение со своей формой входа увеличивает поверхность атаки, усложняет жизнь пользователям и размывает контроль. JIP централизует аутентификацию, устраняя разные точки входа. Все это делает работу в корпоративных сервисах удобнее, сохраняя при этом высокий уровень защищенности информационных систем», — сказал Станислав Винарский, менеджер по развитию бизнеса JMS/JAS/JIP, «Аладдин».

JaCarta Identity Provider (JIP) позволяет реализовать: однократную аутентификацию в информационных системах и во всех используемых приложениях и сервисах (единый вход или SSO – Single Sign-On); строгую аутентификацию по цифровым сертификатам; учет и управление настройками OIDC/SAML клиентов JIP, которыми являются приложения, использующие решение для аутентификации/авторизации; аудит – формирование журнала аутентификаций действий администраторов и пользователей; мониторинг – отслеживание параметров работы JIP.