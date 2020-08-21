Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ»

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «ОКБ САПР», российский разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, завершили очередные тестовые испытания на совместимость своих продуктов.

Подписанный сертификат совместимости подтверждает корректную работу средства доверенной загрузки уровня платы расширения ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» с электронными ключами линейки JaCarta, а именно USB-токенами и смарт-картами JaCarta PKI, JaCarta-2 ГОСТ и JaCarta-2 PKI/ГОСТ.

Средство доверенной загрузки уровня платы расширения ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» представляет собой аппаратный модуль доверенной загрузки (АМДЗ) для IBM-совместимых ПК — серверов и рабочих станций локальной сети, обеспечивающий защиту устройств и информационных ресурсов от несанкционированного доступа.

Продукты линейки JaCarta разработаны для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, обеспечения юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи и безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.

В качестве дополнительного оборудования, необходимого для корректного функционирования, согласно подписанному сертификату совместимости, использовались смарт-карт ридер JCR721, профессиональный доверенный смарт-карт ридер производства компании «Аладдин Р.Д.», и смарт-карт ридер ASEDrive IIIe USB.