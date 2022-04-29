Криптобиблиотека Vipnet OSSL совместима с электронными ключами Jacarta

«Инфотекс» и «Аладдин Р.Д.», российские разработчики и поставщики решений для обеспечения информационной безопасности, сообщили об успешном завершении тестовых испытаний на совместимость криптографической библиотеки Vipnet OSSL и электронных ключей Jacarta.

По результатам тестирования подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корректность использования программного комплекса Vipnet OSSL с USB-токенами и смарт-картами «Jacarta-2 ГОСТ» и «Jacarta-2 PKI/ГОСТ» при условии использования дополнительного ПО «Единый Клиент Jacarta» версии 2.13 или выше. Тестирование проводилось в операционных системах семейств Windows и Windows Server, а также в российских ОС, таких как Astra Linux SE «Смоленск», Astra Linux СE «Орел», «Ред ОС,» «Альт 8», «РОСА Кобальт», «РОСА Enterprise Linux».

Программный комплекс Vipnet OSSL является криптографической библиотекой, созданной на базе OpenSSL, и предназначенной для встраивания криптографических функций в сторонние приложения, например, в системы юридически значимого защищенного документооборота или системы сдачи электронной отчетности. Vipnet OSSL обеспечивает защищенную работу с веб-сервисами с использованием российских криптографических алгоритмов.

Продукты линейки Jacarta разработаны для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, обеспечения юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи, а также для безопасного хранения контейнеров программных средств криптографической защиты информации (СКЗИ), пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.

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«Разрабатывая Vipnet OSSL, мы стремились предоставить конечному потребителю удобный и гибкий инструмент, с помощью которого можно встроить криптографические функции в информационные системы различного типа. Теперь наши заказчики смогут использовать в том числе токены Jacarta, в которых аппаратно реализованы новые криптографические алгоритмы ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012», — отметила Арина Эм, менеджер продуктов компании «Инфотекс».

«Наше многолетнее партнерство с компанией «Инфотекс» приносит свои плоды в виде совместных решений — безопасных, функциональных и удобных для наших заказчиков. Интеграция с Vipnet OSSL также соответствует этим стандартам. Заказчики легко смогут использовать в своих разработках криптографические функции Vipnet OSSL и дополнительно получить высокий уровень безопасности, настроив его на работу с аппаратной криптографией «Jacarta-2 ГОСТ», «Jacarta-2 PKI/ГОСТ», — сказал Сергей Челышев, руководитель группы интеграции «Аладдин Р.Д.».