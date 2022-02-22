«Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте

«Мой офис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявляют о совместимости продуктов «Мой офис почта» и электронных ключей JaCarta. Теперь пользователи могут применять защищенные носители JaCarta при работе с электронной подписью и шифрованием почтовых сообщений в «Мой офис почта» в операционных системах Linux, Windows и macOS. Об этом CNews сообщили представители компании «Мой офис».

Совместимость «Мой офис почта» и электронных ключей JaCarta позволяет применять их в качестве средства криптографической защиты информации и электронной подписи. Это дает полную уверенность в целостности полученных сообщений, авторстве отправителя и обеспечивает безопасный обмен данными. Продукты линейки JaCarta (USB-токены и смарт-карты) разработаны для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, обеспечения юридической значимости документов и подтверждения действий пользователей с помощью электронной подписи и безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.

Для операций с электронной подписью и шифрованием сообщений с использованием отечественных криптографических алгоритмов в «Мой офис почта» могут использоваться USB-токены и смарт-карты JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, а также защищенный служебный носитель JaCarta SF/ГОСТ. В качестве дополнительного программного обеспечения, необходимого для корректного функционирования продуктов, устанавливается «Единый клиент JaCarta» версии 2.13.3 или выше. Совместимость подтверждена для операционных систем «Альт рабочая станция», Astra Linux, «Ред ОС», ROSA Enterprise Desktop, РОСА «КОБАЛЬТ», а также Windows и macOS.

«Электронная подпись позволяет значительно повысить уровень информационной безопасности существующей инфраструктуры. Совместимость "Мой офис почта" с новыми сертифицированными носителями JaCarta увеличивает для наших пользователей выбор устройств, которые можно использовать для работы с электронной почтой и шифрованием писем. С точки зрения организаций — расширяется список возможных сценариев применения средств безопасности при реализации проектов цифровой трансформации, которые сегодня проводятся в госсекторе и крупных коммерческих структурах» – отметил Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мой офис».

«Совместимость наших решений позволит обеспечить безопасную работу с внутренней корпоративной информацией организации, целостность и конфиденциальность передаваемых данных, а подтвержденная полноценная работа решения в сертифицированных отечественных операционных системах семейства Linux позволит нашим заказчикам выполнить требования регуляторов по переходу на отечественное ПО в рамках программы импортозамещения», – сказал Сергей Челышев, руководитель группы интеграции «Аладдин Р.Д.».

«Мой офис почта» – почтовая система, которая включает почтовый сервер и приложения для работы с электронными сообщениями, контактами и календарем в организациях с численностью до 30 тыс. сотрудников. Она озволяет работать на компьютерах, мобильных устройствах и в веб-браузерах.

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«Мой офис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мой офис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мой офис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. «Мой офис» создает высокотехнологичные продукты с 2013 г.

«Аладдин Р.Д.» — российский разработчик продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности. Компания является экспертом в области аутентификации, электронной подписи и защиты конфиденциальной информации на дисках и в системах управления базами данных. «Аладдин Р.Д.» признана лидером российского рынка аппаратных средств аутентификации и электронной подписи и входит в ТОП-10 крупнейших российских ИБ-компаний (CNews Analytics, 2017). Продукты «Аладдин Р.Д.» и комплексные решения на их основе используются в банковском, государственно-административном, топливно-энергетическом и других секторах отечественной экономики.