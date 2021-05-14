Выпущен «Единый клиент JaCarta» версии 2.13.1

«Аладдин Р.Д.» сообщает о выходе релиза ПК «Единый Клиент JaCarta» версии 2.13.1. «Единый клиент JaCarta» — программное обеспечение, предназначенное для поддержки функций строгой двухфакторной аутентификации, настройки и работы с моделями USB-токенов и смарт-карт JaCarta.

Основные отличия ПК «Единый Клиент JaCarta» 2.13.1 от прошлой версии: обеспечена возможность работы КриптоПро CSP версии 5.0.11998 и выше c приложением ГОСТ моделей JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta-2 PKI/BIO/ГОСТ через pkcs#11-интерфейс Единой библиотеки (необходимо сначала установить КриптоПро CSP, а потом Единый клиент JaCarta 2.13.1); добавлена поддержка дополнительных типов и новых версий операционных систем семейства Linux, macOS и исключена поддержка операционных систем, не рекомендованных ФСТЭК России.

Драйверы режима ядра аттестованы и подписаны службой Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher для функционирования в ОС Microsoft Windows с включённым режимом безопасной загрузки (UEFI Secure Boot) начиная с Windows 10 и Server 2016; для ОС Astra Linux SE Smolensk 1.5 (64-бит) и Astra Linux SE Smolensk 1.6 (64-бит) реализована возможность работы в режиме замкнутой программной среды; выполнена нотаризация приложения у Apple под macOS; для приложения PKI моделей JaCarta PKI, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta-2 PKI/BIO/ГОСТ реализована функция «история PIN-кодов пользователя»; добавлена поддержка биометрических смарт-карт ридеров JCR761 производства АО «Аладдин Р.Д.», а также реализована возможность работы с ними по протоколу RDP.

