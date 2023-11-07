Продукты семейства JaCarta работают в ОС «Атлант»

Разработчик сложного и высоконагруженного ПО для бизнеса Applite и разработчик ключевых компонентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры «Аладдин» сообщили о завершении проекта по подтверждению технологической совместимости средств аутентификации и электронной подписи (ЭП) JaCarta c операционной системой «Атлант». Совместимость подтверждена соответствующим сертификатом.

В ходе тестирования специалисты зафиксировали корректность работы USB-токенов и смарт-карт JaCarta (производства «Аладдин Р.Д.») на операционной системе «Атлант» (производства Applite).

Устройства семейства продуктов JaCarta реализуют строгую и усиленную аутентификацию, ЭП, что позволяет полностью исключить несанкционированный доступ третьих лиц к рабочей станции и аккаунтам пользователя, защищает от утечки информации, а также дает возможность подписывать документы с помощью электронной подписи. Подобные сценарии использования рабочих станций являются стандартами для госструктур и организаций, которые владеют критической информационной инфраструктурой и оперируют большими объемами конфиденциальной информации и персональных данных.

Работу устройств семейства JaCarta обеспечивает программный комплекс, предназначенный для поддержки функций аутентификации, просмотра информации, настройки и работы с моделями USB-токенов и смарт-карт JaCarta.

ОС «Атлант» – программное решение системного уровня для удаленного управления серверами и рабочими станциями с помощью централизованной системы LayerPie. Это единственное на российском рынке решение, дающее возможность гарантированного удаленного управления ОС и программным обеспечением в ИТ-инфраструктуре любого масштаба. Запатентованная каскадно-монтируемая файловая система позволяет централизованно менять ядро операционной системы на всем парке рабочих станций или любой его части без прерывания работы пользователей.

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«Конкуренция на рынке отечественных операционных систем высока и для того, чтобы соответствовать ожиданиям заказчиков, мы активно развиваем наш продукт. Сценарии использования усиленной и строгой аутентификации, а также электронной подписи, являются жизненно необходимыми не только для операторов объектов критической информационной инфраструктуры, но и для бизнеса и госструктур. Ориентируясь на потребности рынка, мы совместно с коллегами из «Аладдин» оперативно организовали совместимость нашей системы с их решениями, которые входят в топ по популярности среди заказчиков. Проверка и подтверждение совместимости ОС «Атлант» с продуктами партнеров позволяет нам предлагать комплексные программные стеки, кастомизированные под задачи клиентов и отраслевую специфику», – сказал Дмитрий Елисеев, коммерческий директор ГК Applite.

«Совместимость продуктов линейки JaCarta, в частности, всех USB-токенов и смарт-карт, с операционной системой «Атлант» решает задачи усиленной аутентификации в наложенном ПО и интернет-сервисах, а также позволяет использовать электронную подпись для производства документооборота. Мы благодарны компании Applite за партнерство, а также надеемся на дальнейшее развитие наших отношений, развитие совместимости других продуктов компании», – отметил Сергей Челышев, продакт-менеджер по интеграциям компании «Аладдин Р.Д.».