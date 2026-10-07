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Aladdin R.D. Aladdin 2FA

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.10.2026 Подтверждена совместимость JaCarta Management System 4LX для Linux и платформы Termidesk VDI 1
18.08.2026 «Аладдин» и «Пассворк» подтвердили совместимость JaCarta Management System 4LX и менеджера паролей «Пассворк» 1
14.08.2026 Подтверждена совместимость JaCarta Management System 4LX для Linux и СУБД Jatoba 1
22.06.2026 Компания «Аладдин» представила PWA-версию Aladdin 2FA для двухфакторной аутентификации 1
24.04.2026 Приложение Aladdin 2FA научилось получать push-уведомления на смартфон даже при отключении серверов Google 1
23.10.2025 Компании «ИнфоТеКС» и «Аладдин» завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов 1
27.11.2024 ГК «Солар» интегрировала двухфакторную аутентификацию «Аладдин Р.Д.» в решения для управления доступом привилегированных пользователей 1
23.01.2024 Fortis и «Аладдин» подписали дистрибьюторское соглашение 1
15.08.2023 «Инфосистемы джет» укрепила собственную ИБ-инфраструктуру с помощью системы двухфакторной аутентификации «Аладдин» 1
10.08.2023 Доступна обновленная версия приложения двухфакторной аутентификации Aladdin 2FA для российской мобильной ОС «Аврора» 1
27.06.2023 ГК «Астра» доверила аутентификацию в сервисах и инфраструктуре решению «Аладдин Р.Д.» 1
21.12.2022 «Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов 1
15.12.2022 Для мобильной ОС «Аврора» появилось приложение для генерации однора-зовых паролей Aladdin 2FA 1
24.05.2021 Новая версия мобильного приложения Aladdin 2FA позволяет использовать биометрию для защиты пользовательских данных 1
11.02.2021 «Онланта» внедрила двухфакторную аутентификацию в VDI-сервис Onсloud.ru 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Aladdin R.D. и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. - Aladdin Software Security R.D. 617 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3217 3
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 282 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 521 2
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 453 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 2
2domains 4 2
Пассворк - Passwork 23 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 320 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 264 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1265 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 625 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1458 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1132 1
Ланит - Онланта - Onlanta 137 1
Газинформсервис - ГИС 522 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 389 1
АйТи Бастион - IT Bastion 163 1
Google LLC 12824 1
Fortis - Фортис 43 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 311 1
Thales Group 143 1
JIP - Japan Industrial Partners 16 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5872 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13954 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13673 15
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1248 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55033 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36100 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26522 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34046 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13171 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28638 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4400 5
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1111 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13050 5
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 326 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14913 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18431 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1935 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13347 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15573 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5312 3
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 476 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7891 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1110 3
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 312 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2847 2
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 141 2
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 626 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3156 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9416 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18351 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 858 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10364 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1167 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 838 2
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 114 2
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 158 2
Clone - Клонирование 552 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6150 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16796 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 641 1
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4083 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1772 1
Aladdin R.D. - JaCarta СКЗИ 266 15
Linux OS 11684 6
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 373 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1050 2
2Test Профишкаф 1 2
Google Authenticator 26 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 338 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 507 1
Thales - Gemalto - SafeNet Authentication Manager (SAM) - SafeNet Network Logon - SafeNet Trusted Access - SafeNet Aithentication Client 28 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1848 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 356 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeConnect 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 421 1
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 27 1
Яндекс.Ключ 20 1
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 54 1
InfoTeCS - ViPNet Server 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 257 1
Aladdin R.D. - Крипто БД 13 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 388 1
Google Android 15388 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3592 1
Microsoft Windows 17040 1
Apple - App Store 3153 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1661 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 750 1
Apple Face ID 266 1
Apple Touch ID 301 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 349 1
InfoTeCS - ViPNet Client 123 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 102 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 977 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 156 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 188 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 143 1
Google Firebase Analytics 29 1
Aladdin R.D. - Secret Disk 91 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 98 1
Винарский Станислав 9 6
Осипов Юрий 77 1
Челышев Сергей 11 1
Мустафаев Мурад 3 1
Синицын Евгений 5 1
Пискарев Максим 6 1
Игонькин Никита 4 1
Огнев Василий 7 1
Пьянков Андрей 12 1
Хатунцева Ирина 2 1
Лапшин Владимир 5 1
Пакостин Андрей 1 1
Фокин Максим 9 1
Шуралев Дмитрий 1 1
Халяпин Сергей 101 1
Бычек Владимир 11 1
Михеев Дмитрий 40 1
Алексеев Тимофей 4 1
Василенков Александр 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 168957 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58625 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7586 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12059 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4002 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6855 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3341 1
ФСТЭК РФ - Приказ №117 - Требования о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений 25 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5857 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1251 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 186 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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