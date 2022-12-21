«Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов

В рамках системы контроля доступа СКДПУ НТ решение JaCarta Authentication Server (JAS) компании «Аладдин Р.Д.» интегрирован как внешний сервис аутентификации пользователя при входе на ИТ-инфраструктуру. В данной интеграции JAS выступает в качестве RADIUS-сервера, который в свою очередь предоставляет 2FA-аутентификацию.

Гибкая система выбора второго фактора и конфигурации системы подтверждения личности администраторов – всё более распространенное требование со стороны заказчиков. В последнее время заказчикам из числа объектов КИИ необходима не просто отечественная система, но и наличие у неё сертификации. Также весомым аргументом при выборе второго фактора является возможность «приземлить» систему в своей инфраструктуре, без использования облачных сервисов. Интегрированное решение СКДПУ НТ и JAS удовлетворяет всем этим требованиям. Наличие у обоих решений сертификата ФСТЭК России делает возможным их совместное использование в АСУ ТП и КИИ, а также в инфраструктурах, где функционируют государственные информационные системы, обрабатывается конфиденциальная информация и персональные данные.

«Ни одно средство ИБ, ИТ или просто клиентское не обходится без второго фактора для аутентификации пользователя. Особенно остро стоит вопрос многофакторной аутентификации тогда, когда пользователь подключается к закрытому периметру. Компания «Аладдин Р.Д.» – заметный игрок на российском ИБ-рынке. Решения компании надежные и востребованные, поэтому мы довольно часто встречаемся с ними в контурах общих заказчиков. Это и привело нас к идее интегрировать наши решения. СКДПУ НТ легко интегрируется с другими решениями, что расширяет функциональность продукта и дает возможность объединить несколько необходимых заказчикам сервисов», – сказал технический директор компании «Айти бастион» Дмитрий Михеев.

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«Процесс импортозамещения ставит перед российскими заказчиками вызов, связанный с полной или частичной пересборкой ИТ-ландшафта. Для этих задач будут привлекаться в том числе внешние подрядчики, которые действуют внутри инфраструктуры на правах привилегированных пользователей. Контроль за их действиями – важная составляющая стратегии информационной безопасности. Доказанная совместимость СКДПУ НТ с JAS и Aladdin 2FA – это сигнал рынку: два российских вендора на основе сертифицированных решений сформировали бесшовную среду, внутри которой осуществляются безопасная аутентификация привилегированных пользователей и мониторинг их действий», – сказал руководитель направления по развитию бизнеса JAS/JMS компании «Аладдин» Василий Огнев.