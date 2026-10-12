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Совместимость средств строгой аутентификации JaCarta и zVirt позволит защитить доступ к виртуальным рабочим местам

Компании «Аладдин» и Orion soft подтвердили совместимость средств строгой аутентификации JaCarta с защищенной платформой управления виртуализацией zVirt. Корректность совместной работы решений подтверждена сертификатом, выданным по результатам совместных испытаний. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин».

Совместимость позволяет организациям, использующим платформу zVirt, применять USB-токены и смарт-карты JaCarta для строгой аутентификации пользователей и защиты доступа к виртуальным рабочим станциям и серверам — без опасений за совместимость и стабильность решений.

В ходе испытаний подтверждена корректная работа средств строгой аутентификации JaCarta LT, JaCarta PKI, JaCarta-3 PKI, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 РКІ/ГОСТ и JaCarta-2 SE, а также персональных USB-токенов с биометрической идентификацией JaCarta-3 PKI/SecurBIO, JaCarta-3 ГОСТ/SecurBIO и JaCarta-3 РКІ/ГОСТ/SecurBIO.

Совместимость подтверждена для широкого спектра операционных систем, в том числе Windows 7–11 и Windows Server 2008–2022, Astra Linux Special Edition и Common Edition, «Ред ОС», «Альт» («СП Сервер» и «Рабочая станция»), «РОСА Кобальт» и «РОСА Хром», AlterOS и «Основа», Ubuntu, CentOS, Debian и macOS.

Для корректной работы устройств требуется программное обеспечение «Единый Клиент JaCarta» версии 3.3 или выше.

В линейку продуктов JaCarta входят сертифицированные средства строгой аутентификации, электронной подписи для безопасного хранения ключей, работы с цифровыми сертификатами и интеграции с корпоративными системами управления доступом и единым входом (SSO). Смарт-карты, электронные ключи и USB-токены JaCarta сертифицированы ФСТЭК России и ФСБ России, включены в реестры Минпромторга России и Минцифры России и совместимы с российскими и зарубежными ОС.

zVirt — защищенная платформа виртуализации серверов, дисков и сетей. Решение инсталляционной более чем 19100 хостов и базой из более чем 700 заказчиков. В zVirt реализованы уникальные для российского рынка функции, в том числе управляемые программные сети SDN (аналог отдельного продукта VMware NSX) и поддержка программно-определяемого хранилища SDS.

«Результаты тестирования показали, что смарт-карты и USB-токены линейки JaCarta, в том числе с биометрической идентификацией, корректно функционируют с системой управления виртуализацией zVirt и могут совместно использоваться в составе защищенных ИТ-инфраструктур. Это дает заказчикам уверенность, что переход на российские решения не потребует компромиссов в части безопасности и удобства аутентификации», — отметил Сергей Ступин, руководитель продуктов семейства JaCarta компании «Аладдин».

«Защита доступа к виртуальным рабочим местам – критически важный элемент кибербезопасности. Совместимость zVirt со средствами строгой аутентификации JaCarta позволяет нашим заказчикам реализовать многоуровневый подход к защите данных: от надежной проверки личности пользователя на входе до использования расширенных функций платформы, таких как микросегментация. Совместная работа наших решений гарантирует, что доступ к критической инфраструктуре будет контролируемым, а сама платформа останется защищенной от несанкционированного проникновения», — сказала альянс-менеджер Orion soft Ирина Кальчева.

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