Устройства JaCarta подтвердили корректную работу на ОС Astra Linux версий 1.7 и 1.8

Компании «Аладдин» и «Группа Астра» подтвердили корректную работу средств строгой аутентификации JaCarta с операционной системой Astra Linux РУСБ.10015-01 версий 1.7 и 1.8. Соответствующие сертификаты выданы по итогам цикла совместных испытаний. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин».

Подтвержденная совместимость позволяет заказчикам применять USB-токены и смарт-карты JaCarta, а также смарт-карт ридеры JCR для строгой аутентификации пользователей, безопасного хранения ключей и сертификатов и работы с электронной подписью в ОС Astra Linux.

Проверку прошли следующие устройства «Аладдин»: JaCarta-3 PKI/ГОСТ/SecurBIO — с Astra Linux SE 1.7 и 1.8; JaCarta-3 ГОСТ — с Astra Linux SE 1.8; JaCarta PKI/ГОСТ — с Astra Linux SE 1.8; JaCarta PKI/BIO — с Astra Linux SE 1.8; профессиональный смарт-карт ридер JCR721 — с Astra Linux SE 1.8; профессиональный смарт-карт ридер JCR761 — с Astra Linux SE 1.8.

Испытания проводились в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Цель программы — создание преимущественного положения на ИТ-рынке для всех ее участников за счет совместимости с экосистемой «Группы Астра», а также повышение безопасности партнерских продуктов. В ходе испытаний проверялись обнаружение устройств операционной системой, работа с сертификатами и ключами, функционирование в связке с «Единым Клиентом JaCarta» версии 3.3 и другие сценарии. По результатам тестов зафиксировано, что все устройства под управлением Astra Linux 1.7 и 1.8 функционируют корректно.

В линейку продуктов JaCarta входят сертифицированные средства строгой аутентификации, электронной подписи для безопасного хранения ключей, работы с цифровыми сертификатами и интеграции с корпоративными системами управления доступом и единым входом (SSO). Смарт-карты, электронные ключи и USB-токены JaCarta сертифицированы ФСТЭК России и ФСБ России, включены в реестры Минпромторга России и Минцифры России и совместимы с российскими и зарубежными ОС.

«Инфраструктуры на базе Astra Linux предъявляют строгие требования к средствам аутентификации. Подтвержденная совместимость устройств JaCarta с ОС версий 1.7 и 1.8 снимает у заказчиков вопросы интеграции: российские USB-токены, смарт-карты и смарт-карт ридеры работают на Astra Linux без ограничений и дают необходимую базу для построения доверенных сред», — отметил Сергей Ступин, руководитель продуктов семейства JaCarta компании «Аладдин».

«Обеспечение технологической независимости и высокого уровня безопасности рабочих мест — приоритетная задача для наших клиентов. Успешное завершение испытаний в рамках программы Ready for Astra подтверждает, что пользователи Astra Linux версий 1.7 и 1.8 получают полностью готовое, протестированное и бесшовное решение для строгой аутентификации и работы с электронной подписью. Совместимость с популярными токенами и смарт-картами JaCarta позволяет организациям безболезненно мигрировать на отечественную операционную систему, сохраняя привычно высокий уровень защиты конфиденциальных данных и удобство ежедневной работы сотрудников», — отметил Дмитрий Чубанов, менеджер продукта Astra Linux Desktop «Группы Астра».