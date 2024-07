SL Soft (ГК Softline) завершила разработку HR-платформы «БОСС-HCM»

Разработка новой российской HR-платформы завершена в рамках гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Разработка собственного ПО, включая решения для автоматизации бизнес-процессов у игроков enterprise-сегмента, относится к стратегическим драйверам роста ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Теперь на рынке доступно импортонезависимое полнофункциональное решение, которое обеспечивает сквозную цифровизацию единого, связного и непрерывного бизнес-процесса управления человеческим ресурсом, и обладает арсеналом пользовательских интерфейсов.

Новая система обеспечивает менеджменту организаций информационную поддержку при принятии кадровых решений и предоставляет единое цифровое рабочее пространство всем категориям сотрудников.

HR-платформа «БОСС-HCM» решает задачи управления: организационным построением персонала (Organization management) и структурами оперативной подчиненности (СОП); профилированием и оцениванием (Profiling and Evaluation Management); развитием и вовлеченностью (Development and Engagement); качеством персонала (TalantTech, Succession & Development); мотивацией и эффективностью персонала (Performance and Goals, Compensation); взаимодействием и процессами (BPM-Inside).

Помимо этого, «БОСС-НСM» — решение, обладающее инструментами коллективной разработки и кастомизации. Это позволяет адаптировать или расширять его функционал под требования любого заказчика. Также новую платформу отличает высокая производительность при большом числе пользователей и значительном объеме информации.

«БОСС-НСM» — полностью российская разработка, созданная на базе ведущего отечественного продукта для управления персоналом «БОСС». Мы сконцентрировали весь наш 30-летний опыт и знание потребностей конечных пользователей в удобном и практичном инструменте для удаленного взаимодействия с работодателем, компанией и другими сотрудниками. Цифровые инструменты делают работу более эффективной, и в целом их использование в условиях глобальной конкуренции может стать для компаний дополнительным преимуществом», — отметил Михаил Гусев, управляющий директор «БОСС» компании SL Soft (ГК Softline).

Сейчас HR-платформа «БОСС-НСM» проходит процедуру регистрации и включения в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры.