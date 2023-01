«БОСС. Кадровые системы» получила грант РФРИТ на разработку HR-платформы «БОСС-HCM»

В конце декабря 2022 г. компания «БОСС. Кадровые системы» получила поддержку от государственного Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на разработку отечественного ИТ-решения в области управления человеческим капиталом (Human Capital Management) – HR платформы «БОСС-HCM». Об этом CNews сообщили представители компании «БОСС. Кадровые системы».

Целью проекта является вывод на рынок полностью импортонезависимого полнофункционального решения HR-платформа «БОСС-HCM», которое призвано обеспечить сквозную цифровизацию единого, связного и непрерывного бизнес-процесса управления человеческим ресурсом, и обладает арсеналом современных пользовательских интерфейсов. Новая система обеспечит информационную поддержку принятия решений в области ключевых задач управления человеческим капиталом менеджменту предприятий и организаций, предоставляя единое цифровое рабочее пространство современного уровня всем категориям сотрудников.

К базовым задачам, решаемым HR-платформой «БОСС-HCM», относятся: управление организационным построением персонала (Organization management) и структурами оперативной подчиненности (СОП); управление профилированием и оцениванием (Profiling and Evaluation Management); управление развитием и вовлеченностью (Development and Engagement); Управление качеством персонала (TalantTech, Succession & Development); управление мотивацией и эффективностью персонала (Performance and Goals, Compensation), а также управление взаимодействием и процессами (BPM-Inside). Помимо стандартного функционала, «БОСС-НСM» – платформенное решение, обладающее инструментами коллективной разработки и кастомизации, что позволит адаптировать или расширить ее функционал под требования любого заказчика. Также новую платформу будет отличать высокая производительность при большом числе пользователей и значительном объеме информации. По готовности «БОСС-НСM» будет включена в Реестр российского программного обеспечения.

Грантовая поддержка Российского фонда развития информационных технологий позволит существенно снизить сроки вывода на рынок нового продукта, а использование предприятиями HR-платформы «БОСС-HCM» и российских решений в области труда и заработной платы способно полноценно решить задачу импортозамещения иностранного программного обеспечения в области HR.

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) – институт развития, грантовая поддержка которого помогает реализовывать приоритетные отечественные ИТ-проекты, направленные на замещение и создание новых технологий в стране. Целью поддержки являются: вывод на рынок востребованных и конкурентоспособных российских ИТ-решений, внедрение их на предприятиях, тиражирование лучших практик и ускорение цифровой трансформации компаний.

Компания «БОСС. Кадровые системы» – российский разработчик и правообладатель полнофункциональной системы управления персоналом комплекса «БОСС-кадровик» и системы автоматизации внутрихозяйственной деятельностью предприятий и организаций «БОСС-компания». На рынке информационных технологий компания работает с 1993 г.