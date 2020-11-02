Wonderware Online форум 2020: будущее сегодня
Приглашаем вас принять участие в ключевом событии в сфере промышленной автоматизации от Wonderware / AVEVA в 2020 г. - Wonderware Online форум 2020, который пройдет в онлайн-формате 18 и 19 ноября 2020 г.
Этот год не только бросил нам новые вызовы, но и открыл новые возможности. Например, новые форматы общения! Для безопасности участников наш ежегодный Форум Wonderware 2020 будет проходить в онлайн формате: 2 дня, 18 и 19 ноября 2020 г. с 10 до 16 часов по московскому времени, мы будем в прямом эфире с вами из студии!
- 18 и 19 ноября 2020 г., 10:00 – 16:00 МСК
- Прямой эфир из студии
- Более 1000 участников
Регистрация на Форум открыта на сайте www.klinkmann.ru
Что вас ждет на Wonderware Online форум 2020:
- Глобальные тренды рынка промышленной автоматизации.
- Предиктивная аналитика / Умное производство / Big Data / IIoT / Machine Learning / Clouds.
- Цифровые практики от ведущих компаний страны.
- Подход AVEVA - Edge to Enterprise.
- Облачные технологии: тренды и реальность.
- Виртуальная выставка с решениями Wonderware / AVEVA и партнеров для создания Умного производства.
- Панельные дискуссии с экспертами крупнейших компаний страны.
А также:
Множество форм интерактивного общения: чаты, вопросы-ответы, виртуальная выставка, вебинарные комнаты, опросы, квизы, розыгрыши ценных призов, награждения и сюрпризы!
Вам обязательно нужно участвовать, если
- Вы руководитель или специалист предприятия, и отвечаете в своей компании за внедрение и обслуживание систем автоматизации / ИТ.
- Перед вами стоят задачи повышения эффективности производства, и вы ищете надежные пути их решения.
- В вашей зоне ответственности находятся вопросы повышения эффективности использования производственных активов.
- Вы уже используете решения Wonderware / AVEVA и хотите узнать больше.
Регистрация и подробная программа Форума на сайте www.klinkmann.ru
Более детальную информацию Вы можете получить по e-mail events@klinkmann.ru
Wonderware / AVEVA - мировой лидер рынка программных решений для управления технологическими процессами и производственными операциями в режиме реального времени, управления эффективностью активов и мобильным персоналом.
Организатор Форума – компания Клинкманн – независимый партнер и авторизованный дистрибьютор решений AVEVA в Российской Федерации, странах СНГ, Балтии и Финляндии.
Участие бесплатное. Мероприятие носит закрытый характер, только для представителей компаний и организаций. Требуется регистрация. Все заявки на участие проходят обязательную верификацию организатором.