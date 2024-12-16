Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Консом Групп НИЦ КОНСОМ.ИНКА индустриальная кибернетическая система

Консом Групп НИЦ - КОНСОМ.ИНКА - индустриальная кибернетическая система


16.12.2024 Ctrl2GO Solutions и ИНКА объединяют усилия для повышения эффективности промышленных предприятий 1
16.08.2023 Резиденты «Сколково» займутся разработкой автоматизированных систем для промышленности 1
17.07.2023 Как внедрить отечественную систему управления производственными процессами на замену иностранного ПО 1
09.06.2023 Компании «КОНСОМ» и «В2-групп» стали технологическими партнерами 2
09.06.2023 «Консом» и «В2-групп» стали технологическими партнерами 2
03.08.2022 Интегратор «Консом групп» расширил облачную инфраструктуру #CloudMTS для разработки систем промышленной автоматизации 1
17.05.2022 MES по-русски: чем заменить зарубежные системы управления производственными процессами 2

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Консом Групп НИЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 16 6
V2 Grupp - В2 Групп 7 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 1
Camunda - Camunda Services GmbH 25 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
ИКС - Цитадель ГК 95 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 1
Парадигма 151 1
Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 5 1
Омегальянс - Омег-Альянс - Operationas Management Engineering Alliance 4 1
Софтмедиалаб - Softmedialab 3 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 44 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 752 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 2
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 109 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 376 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2365 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1093 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1225 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 535 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 517 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 60 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 1
Бибигоша - детский веб-портал 2 1
МТС - MTS WAF Premium 13 1
Цыганок Артём 3 3
Стрелец Дмитрий 2 2
Березной Андрей 34 1
Драгунов Борис 2 1
Степанов Андрей 30 1
Волщуков Юрий 2 1
Рыльников Алексей 3 1
Bush George - Буш Джордж 304 1
Shonibare Yinka - Шонибар Инка 1 1
Малютин Константин 1 1
Константинов Илья 1 1
Deller Jeremy - Деллер Джереми 1 1
Ataman Kutlug - Атаман Кутлуг 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 7
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 281 3
Казахстан - Республика 5526 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 2
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 135 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Куба - Республика 362 1
Гватемала - Республика 58 1
Казахстан - Южный Казахстан 8 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 298 1
Европа 21768 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
США - Техас 989 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 615 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 1
Киргизия - Джалал-Абад - Жалалабат 13 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 238 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Энергетика - Energy - Energetically 5085 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 994 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Видеокамера - Видеосъёмка 692 1
AP - Associated Press 2004 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 81 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще