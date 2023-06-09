«Консом» и «В2-групп» стали технологическими партнерами

Российский промышленный системный интегратор «Консом групп» и независимый разработчик программных ИТ-решений «В2-групп» подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках договоренности партнеры планируют совместно работать над проектами в области горнодобывающего производства. Приоритетными направлениями станут проекты по автоматизации управления горно-металлургическими предприятиями и их переход на единую цифровую платформу российской разработки «ИНКА». Кроме того, отдельным пунктом сотрудничества станет масштабирование и продвижение «Индустриальной кибернетической платформы ИНКА 4.0» совместно с разработанными под нее прикладными решениями для создания автоматизированных систем на промышленных предприятиях.

«Мы высоко ценим принципы соблюдения стандартов безопасности и экологичности производства в работе коллег. Для дальнейшего повышения эффективности комплексных программных IT-решений в горнодобывающей отрасли совместно продолжим развивать проекты на базе единой цифровой платформы «ИНКА». Кибернетическая платформа на базе микросервисной архитектуры создана софтверным подразделением группы компаний «Консом» и участником проекта «Сколково» – научно-исследовательским центром «Консом групп», – отметил Артем Цыганок, руководитель департамента маркетинга и продаж ГК «Консом».

Итогом партнерства станет информационный продукт для горнодобывающей сферы.