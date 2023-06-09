Разделы

Бизнес
|

«Консом» и «В2-групп» стали технологическими партнерами

Российский промышленный системный интегратор «Консом групп» и независимый разработчик программных ИТ-решений «В2-групп» подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках договоренности партнеры планируют совместно работать над проектами в области горнодобывающего производства. Приоритетными направлениями станут проекты по автоматизации управления горно-металлургическими предприятиями и их переход на единую цифровую платформу российской разработки «ИНКА». Кроме того, отдельным пунктом сотрудничества станет масштабирование и продвижение «Индустриальной кибернетической платформы ИНКА 4.0» совместно с разработанными под нее прикладными решениями для создания автоматизированных систем на промышленных предприятиях.

«Мы высоко ценим принципы соблюдения стандартов безопасности и экологичности производства в работе коллег. Для дальнейшего повышения эффективности комплексных программных IT-решений в горнодобывающей отрасли совместно продолжим развивать проекты на базе единой цифровой платформы «ИНКА». Кибернетическая платформа на базе микросервисной архитектуры создана софтверным подразделением группы компаний «Консом» и участником проекта «Сколково» – научно-исследовательским центром «Консом групп», – отметил Артем Цыганок, руководитель департамента маркетинга и продаж ГК «Консом».

Итогом партнерства станет информационный продукт для горнодобывающей сферы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главный мировой производитель чипов TSMC ввел на фабриках в США казарменные порядки и «брутальную корпоративную культуру»

ИТ-гиганты уничтожают «удаленку». Всех удаленщиков принудительно внесут в список нерадивых и непродуктивных

Производитель средств защиты E-mail Barracuda заявил, что взломанное «железо» нужно заменить. Патчи не помогают

ФАС хочет вернуть в ИТ-отрасль внеплановые проверки

В топе разработчиков российских ОС важные перемены. «Аврора» в шаге от вылета

Сисадмины обречены. В ближайшее время их ждет профессиональная смерть

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Вместо игр и YouTube: полезные приложения для детей

10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?
Показать еще