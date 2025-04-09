Подтверждена совместимость платформы ИНКА с Nova Container Platfrom и Proxima DB

Научно-исследовательский центр «Консом Групп» и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft подтвердили совместимость платформы ИНКА с платформой оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform и СУБД Proxima DB. Совместное использование решений позволит оптимизировать ресурсы для разработки и развития систем управления производством. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Тестирование подтвердило полную функциональную совместимость платформы ИНКА с решениями СУБД Proxima DB и Nova Container Platform. Все основные операции, такие как развертывание продукта в контейнерной среде, настройка сервисов авторизации, подключение к базам данных, чтение, запись, обновление и удаление данных, выполняются корректно. Тестирование безопасности также подтвердило, что интеграция ИНКА, Nova Container Platform и Proxima DB, сертифицированной ФСТЭК, соответствует современным требованиям защиты данных.

«Результаты тестирования подтверждают полную совместимость платформы ИНКА с решениями Nova Container Platform и Proxima DB. Интеграция этих решений с нашей платформой позволяет создавать надежные и производительные системы, способные эффективно обрабатывать большие объемы данных. Рекомендуется использовать данную связку в проектах, где требуется высокая производительность, стабильность, безопасность и официальная техническая поддержка от вендора», — сказал Павел Бадьин, технический директор НИЦ «Консом Групп».

«Сегодня многие компании идут по пути разработки собственных бизнес-приложений. Это позволяет создавать решения, которые будут учитывать индивидуальные особенности бизнес-процессов и позволят повысить их эффективность. Платформа ИНКА 4.0 предоставляет широкий набор инструментов для создания таких решений. Инфраструктурные продукты Orion soft в свою очередь обеспечат стабильную, безопасную и отказоустойчивую работу инфраструктуры разработки» — сказал Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств Orion soft.