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Константинов Илья
|21.04.2025
|Axoft подписал дистрибьюторский договор с UDV Group 1
|16.08.2023
|Резиденты «Сколково» займутся разработкой автоматизированных систем для промышленности 1
Константинов Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 932 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3095 1
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