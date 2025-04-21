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Axoft подписал дистрибьюторский договор с UDV Group

Axoft заключил дистрибьюторское соглашение с UDV Group, разработчиком решений в области кибербезопасности в сфере крупного бизнеса. В рамках соглашения вендор предоставит партнерам Axoft и их заказчикам единый портфель продуктов для защиты технологических сетей, корпоративного сегмента и автоматизации в области объектовой безопасности. Решения вендора развиваются согласно требованиям пользователей, являются российской заменой в своем сегменте иностранных продуктов, соответствуют требованиям регуляторов. Партнеры Axoft получат доступ к технической поддержке от вендора, смогут пройти обучение по направлению решений производителя. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

UDV Groupроссийский разработчик решений для безопасного использования современных технологий. Эксперты производителя создают продукты для крупнейших российских холдингов, промышленных предприятий и государственных структур. Среди клиентов вендора – компании нефтегазового сектора, топливно-энергетического комплекса, а также представители государственного сектора экономики. За 10 лет работы вендор провел более 1000 инсталляций своих решений.

Производитель входит в рейтинг крупнейших поставщиков решений для защиты информации CNews Analytics. Компания имеет собственную лабораторию R&D – центр технологий обработки данных и кибербезопасности. Флагманские решения вендора: UDV DATAPK Industrial Kit (класс решений: «Защита АСУ ТП») – комплексное решение для мониторинга кибербезопасности и обнаружения инцидентов в промышленных сетях без негативного влияния на защищаемые системы; UDV ITM (класс решений: «Мониторинг инфраструктуры») – cистема зонтичного мониторинга, предназначенная для мониторинга функционирования распределенных автоматизированных и информационных систем различного назначения, в том числе АСУ ТП.

Сотрудничество с Axoft позволит UDV Group получить выход на новую аудиторию партнеров и заказчиков, укрепить имидж компании, обеспечивающей комплексную информационную безопасность: как производства, так и корпоративных сетей. Дистрибьютор получит возможность реализации качественных полнофункциональных продуктов в сфере кибербезопасности, отвечающих требованиям рынка. Партнеры смогут работать с официальным дистрибьютором вендора, имеющим разветвленную региональную структуру, компетенции в продвижении продуктовых решений.

«Мы рады старту сотрудничества с UDV Group – производителем, обладающим многолетней успешной экспертизой и опытом в области разработки комплексных ИБ-решений для крупного сегмента бизнеса, государственного сектора. Наши партнеры получат доступ к современным отечественным ИБ-решениям с возможностью включения требований к функционалу продуктов в роуд-мап вендора. В рамках сотрудничества Axoft сосредоточится на расширении партнерской сети для выхода на новых заказчиков, повышении узнаваемости решений производителя, усилении технических компетенций инженеров. В планах – предоставление нашим партнерам дополнительного сервиса при работе с продуктовыми решениями вендора», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

«Сотрудничество с компанией Axoft позволит укрепить позиции UDV Group в области кибербезопасности, а также предоставит возможность нашим партнерам и заказчикам получать своевременный и качественный сервис от одного из лидеров рынка, с разветвленной региональной структурой и глубокими компетенциями в продвижении продуктовых решений», – отметил Илья Константинов, ведущий менеджер по работе с партнерами UDV Group.

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