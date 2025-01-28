Подтверждена совместимость «Цифра. Диспетчер» и СУБД Tantor

ГК «Цифра» и «Группа Астра» продолжают работу в рамках соглашения, которое компании заключили в мае 2024 г. Вслед за подтверждением совместимости ПО «Диспетчер» и ОС Astra Linux завершено комплексное тестирование по обеспечению корректной работы решения ГК «Цифра» и СУБД Tantor, разработкой которого занимается компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»). Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

Совместимость этих ИТ-продуктов обеспечивает более высокую производительность и гибкость в работе с данными. Пользователи смогут обмениваться данными между системами, что упростит анализ и принятие решений на основе актуальной информации. Испытания были организованы в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra, в результате которых был выписан соответствующий сертификат.

«Работа «Диспетчера» в экосистеме, разработанной «Группой Астра» и включающей ОС и СУБД, существенно снижает зависимость от импортных компонентов, предлагая клиентам надежное решение для критически важных объектов. «Диспетчер» использует базы данных для ведения справочной и журнальной информации, поступающей с производства. Работа системы, включая ее производительность, стабильность и надежность, напрямую зависит от эффективности функционирования СУБД. Именно поэтому для нас критически важно использовать мощный и отлаженный инструмент управления базами данных, который обеспечивает бесперебойную работу всей системы», — сказал Владимир Тугульбаев, руководитель департамента программной разработки дивизиона «Машиностроение и металлообработка» ГК «Цифра».

«Подтверждение совместимости программных продуктов позволяет сформировать комплексное предложение для клиентов, которое, с одной стороны, снижает расходы на интеграцию продуктов между собой, а с другой — поддерживает необходимый уровень безопасности», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

«Цифра. Диспетчер» — комплекс ИТ-продуктов, оптимизирующих все этапы производственных процессов в дискретной промышленности. Основной фокус работы — цифровизация процессов в машиностроении и металлообработке. «Диспетчер» предназначен для мониторинга производственного оборудования и персонала, оперативного контроля и планирования работ, диспетчеризации ТОиР и предиктивной диагностики. Все модули «Диспетчера» построены исключительно на отечественных компонентах: программное обеспечение зарегистрировано в Едином реестре российского ПО, а аппаратная составляющая — в реестре российской радиоэлектронной продукции.

СУБД Tantor — это отечественная СУБД, созданная на основе PostgreSQL, с повышенной производительностью и встроенной системой администрирования и мониторинга. Продукт подходит для использования в ИТ-инфраструктурах на базе ОС Astra Linux, ее применение упрощает ежедневную работу персонала, снижает эксплуатационные расходы и повышает степень непрерывности процессов.

Оба решения имеют сертификаты ФСТЭК России, подтверждающий их соответствие требованиям по защите информации.