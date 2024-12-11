СУБД Tantor 16.6: новые функции для аналитических задач и оптимизации трассировки

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой минорной версии реляционной СУБД Tantor 16.6. Команда разработчиков добавила новое расширение pg_throttle, которое дает возможность ограничивать скорость выполнения запросов. Оно позволяет создавать пользовательские профили для управления ресурсами путем контроля нагрузки на систему. Эта функциональность особенно полезна в средах с множеством пользователей и приложений или аналитических систем, где ограничение потребления ресурсов сервера тяжелыми аналитическими запросами может существенно снизить негативное воздействие на систему. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Среди важных обновлений стоит отметить новое расширение pg_trace, предназначенное для глубокого анализа и профилирования SQL-запросов. Этот инструмент особенно актуален для пользователей платформы «1С». pg_trace позволит техническим специалистам выявлять и решать проблемы производительности, предоставляя интуитивно понятный интерфейс для анализа запросов.

В релизе СУБД Tantor 16.6 внедрено новое расширение pg_archive, предназначенное для автоматического архивирования исторических данных из партиционированных таблиц. Это расширение преобразует партиции в более эффективные методы хранения, оптимизированные для удовлетворения потребностей в чтении или преимущественно читаемых данных. Настраиваемые политики позволяют автоматически архивировать устаревшие данные на основе заданных временных интервалов в фоновом режиме. В сочетании с расширением pg_throttle это предоставляет инструменты для управления жизненным циклом данных (ILM – information life cycle). В настоящее время поддерживается столбцовый (columnar) метод доступа.

Также команда представила в релизе 16.6 новое расширение pg_uuidv7, которое добавляет поддержку типа UUIDv7. Этот формат UUIDv7 уменьшает объем журнала транзакций и позволяет партиционировать данные по этому полю. В отличие от UUIDv4, который создает полностью случайные значения, UUIDv7 генерирует упорядоченные по времени значения. Это способствует снижению фрагментации индексов и ускорению операций записи и чтения в индексированных таблицах.

В версии Tantor Special Edition 1C был оптимизирован алгоритм оценки селективности на основе гистограмм для запросов с несколькими условиями соединения. Также усовершенствован алгоритм выбора подходящего индекса, который учитывает селективность каждого индекса, рассматриваемого планировщиком. Это улучшение увеличивает вероятность использования индекса, который покрывает все условия запроса, что в свою очередь позволяет ускорить выполнение запросов и сэкономить вычислительные ресурсы.

Весь указанный функционал значительно дополняет уже доступный набор возможностей, представленный в мажорном релизе СУБД Tantor 16. Например, в расширении Columnar была внедрена поддержка транзакционного выполнения операций Update и Delete, а также Upsert и других выражений On Conflict для операций Insert, включая возможность параллельных запросов. Кроме того, было введено новое расширение transp_anon, обеспечивающее прозрачную анонимизацию, позволяющее маскировать или заменять конфиденциальные персональные и коммерчески чувствительные данные в базе данных. Расширение pipelinedb предлагает агрегацию и вычисления на реальных данных, что снижает нагрузку на систему, благодаря эффективной обработке информации по мере ее поступления. Также добавлено расширение pgl_ddl_deploy, которое автоматизирует и упрощает процесс внедрения изменений DDL (Data Definition Language) в средах с логической репликацией или кластеризацией баз данных.

«Мы проделали большую работу и с радостью представляем нашим заказчиком большое минорное обновление СУБД Tantor. Она не только содержит исправления критических уязвимостей и ошибок, устраненных в PostgreSQL 16.6, на базе которого строится наша СУБД, но и целый ряд дополнительных инструментов, позволяющих оптимизировать производительность баз данных, упростить процесс настройки, конфигурирования и администрирования. С каждой новой версией мы стремимся сделать наш флагманский продукт максимально удобным для обработки больших объемов данных, для самых сложных и масштабных задач», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор Лабс».