Платформа Tantor 4.2 получила поддержку Astra Linux 1.8 и ряд UX-улучшений

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии модульной платформы Tantor, предназначенной для администрирования и мониторинга кластеров СУБД на базе PostgreSQL. В версии 4.2 платформы Tantor реализована ее совместимость с последней версией ОС Astra Linux 1.8, вышедшей в начале августа 2024 г. Благодаря этому пользователи ОС нового (восьмого) поколения могут эффективно управлять защищенной СУБД, в том числе, соответствующую требованиям ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Среди других новых функциональных возможностей – добавление профилей и внешняя аутентификация по протоколу LDAP. Добавление и авторизация пользователей из каталогов ALD Pro и FreeIPA, а также поддержка старых каталогов AD, теперь унифицированы как профиль LDAP. Также сокращена минимально возможная длина имени пользователя: если раньше она составляла пять символов, то теперь – всего два.

Управление агентами на платформе Tantor стало удобнее — во вкладке Agents на странице Overview рабочего пространства появилась возможность удаления агентов через пользовательский интерфейс. В поисковой строке для поиска агентов добавилась подсказка по вводу нужных параметров.

В инструмент для визуализации документации по API Swagger UI, появившийся в предыдущем релизе, добавлены более подробные описания API-методов и устранена ошибка, связанная с постановкой неверных значений по умолчанию. Это делает более доступной процедуру интеграции платформы Tantor с другими системами.

Также в версии Tantor 4.2 были доработаны многие операции, касающиеся управления лицензиями, паролями и учетными записями пользователей. Более подробно все изменения описаны в базе знаний Tantor.

«Дорожная карта по развитию платформы Tantor формируется, с одной стороны, из оценки требований наших клиентов к доработке существующего функционала и появлению нового. С другой – мы внимательно следим за рынком и реагируем на актуальные изменения, касающиеся интеграционных возможностей платформы. В данном случае всем пользователям, которые уже перешли на Astra Linux 1.8, в полном объеме доступна и платформа Tantor», – сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».