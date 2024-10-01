Разделы

ПО Софт Импортонезависимость
|

Платформа автоматизации бизнес-процессов ELMA365 совместима с СУБД Tantor SE

«Группа Астра» и разработчик ПО для управления бизнес-процессами ООО «ЭЛМА» сообщают об успешном завершении сертификации системы ELMA365 в рамках программы сотрудничества ИТ-вендоров Ready for Astra. Эксперты провели серию тестов и убедились, что решение корректно и стабильно работает в связке с СУБД Tantor Special Edition, пользователям в полной мере доступен функционал обоих продуктов, при этом сохраняется высокий уровень безопасности и производительности систем. Об этом CNews сообщили представители «ЭЛМА».

С помощью Low-code платформы ELMA365 многие организации автоматизируют различные рабочие процессы. Ее интеграция с защищенной СУБД дает корпоративным заказчикам возможность решить широкий спектр задач и при этом не зависеть от внешних обстоятельств и зарубежных разработчиков софта. Применение этого программного стека позволяет эффективно наладить документооборот, управлять проектами и продажами, клиентским сервисом и прочими бизнес-процессами.

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore
Цифровизация

«Самым высоконагруженным компонентом ELMA365 является СУБД PostgreSQL, где сохраняются бизнес-процессы, элементы приложений платформы. Российская разработка Tantor SE полностью соответствует требуемой спецификации SQL, и, кроме того, включает в себя набор инструментов для администрирования баз данных, что значительно упрощает эксплуатацию СУБД и ELMA365 в целом», — сказал Александр Захваткин, Lead DevOps, ELMA.

«Обеспечение совместимости СУБД Tantor с платформой ELMA365 стало значимым шагом в развитии нашей ИТ-экосистемы. Российские предприятия любого масштаба сейчас активно ищут качественные отечественные решения для замены иностранных продуктов, и мы как вендор стремимся насытить рынок целостными импортозамещающими технологическими стеками. Синергия Low-code платформы ELMA365 и СУБД Tantor позволит многим компаниям не только заменить зарубежное корпоративное ПО, но и повысить уровень стабильности, эффективности и независимости своих ИТ-инфраструктур», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

OCR в СЭД: ИИ-возможности для минимизации ручного труда

Microsoft сошла с ума? Отменено самое драконовское требование Windows 11, которое угрожало миллионам россиян. Опрос

Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год

Пентагон готовит новую технологию анонимных сетей для секретной передачи данных

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?

Россиянам отключат мобильные приложения Сбербанка на iPhone. Кого это коснется. Опрос

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: