Платформа автоматизации бизнес-процессов ELMA365 совместима с СУБД Tantor SE

«Группа Астра» и разработчик ПО для управления бизнес-процессами ООО «ЭЛМА» сообщают об успешном завершении сертификации системы ELMA365 в рамках программы сотрудничества ИТ-вендоров Ready for Astra. Эксперты провели серию тестов и убедились, что решение корректно и стабильно работает в связке с СУБД Tantor Special Edition, пользователям в полной мере доступен функционал обоих продуктов, при этом сохраняется высокий уровень безопасности и производительности систем. Об этом CNews сообщили представители «ЭЛМА».

С помощью Low-code платформы ELMA365 многие организации автоматизируют различные рабочие процессы. Ее интеграция с защищенной СУБД дает корпоративным заказчикам возможность решить широкий спектр задач и при этом не зависеть от внешних обстоятельств и зарубежных разработчиков софта. Применение этого программного стека позволяет эффективно наладить документооборот, управлять проектами и продажами, клиентским сервисом и прочими бизнес-процессами.

«Самым высоконагруженным компонентом ELMA365 является СУБД PostgreSQL, где сохраняются бизнес-процессы, элементы приложений платформы. Российская разработка Tantor SE полностью соответствует требуемой спецификации SQL, и, кроме того, включает в себя набор инструментов для администрирования баз данных, что значительно упрощает эксплуатацию СУБД и ELMA365 в целом», — сказал Александр Захваткин, Lead DevOps, ELMA.

«Обеспечение совместимости СУБД Tantor с платформой ELMA365 стало значимым шагом в развитии нашей ИТ-экосистемы. Российские предприятия любого масштаба сейчас активно ищут качественные отечественные решения для замены иностранных продуктов, и мы как вендор стремимся насытить рынок целостными импортозамещающими технологическими стеками. Синергия Low-code платформы ELMA365 и СУБД Tantor позволит многим компаниям не только заменить зарубежное корпоративное ПО, но и повысить уровень стабильности, эффективности и независимости своих ИТ-инфраструктур», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»).