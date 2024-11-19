Tantor XData признана решением года по версии CNews Awards

Седьмого ноября 2024 г. в рамках CNews Forum российская компания «Тантор Лабс» получила награду CNews Awards в номинации «Решение года» за свою машину данных Tantor XData. Заветную статуэтку вручали Вадиму Яценко, генеральному директору «Тантор Лабс», который отметил важность командной работы и внедрения передовых технологий в разработку продукта.

Tantor XData — современная высокопроизводительная машина баз данных, обеспечивающая возможность обработки больших массивов информации с высоким уровнем производительности, доступности и безопасности. Использование данного решения в корпоративных центрах обработки данных позволяет организациям повысить операционную эффективность и сократить объем затрат на администрирование, поддержку и внедрение в ИТ-ландшафт. Это полноценный программно-аппаратный комплекс, ПО которого включает в себя продукты только одного крупного вендора – «Группы Астра», оптимально настроенные и интегрированные между собой.

«Мы провели серьезнейшую работу и вышли на качественно новый для российского рынка технологический уровень. В результате мы получили действительно единый инновационный продукт, а не просто набор софта и «железа». Я выражаю искреннюю благодарность своей команде и, конечно же, команде наших партнеров — производителей оборудования, без которых это решение не появилось бы на свет. Если говорить про планы, то в ближайшее время мы представим следующее поколение Tantor XData, основанное на отечественном процессоре высокой производительности, а также машину баз данных с разделением Compute и Storage», — комментирует Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».