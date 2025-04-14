Корпоративный портал «Инкоманд» полностью совместим с ОС Astra Linux и СУБД Tantor

«Группа Астра» и компания «ЕмДев» подтвердили совместимость ОС Astra Linux и СУБД Tantor с корпоративным порталом «Инкоманд». В ходе испытаний эксперты проверили работоспособность двух версий ПО «Инкоманд» в связке с решениями «Группы Астра». Программные стеки продемонстрировали стабильную и корректную работу и были сертифицированы в рамках программы технологического партнерства ИТ-вендоров Ready for Astra (сертификаты №25965/2024 №25965/2024 и №27043/2025). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Инкоманд» – это low-code система с инструментами для развертывания корпоративного цифрового пространства. Решение позволяет настраивать рабочее окружение под внутренние бизнес-процессы организаций и интегрируется с разными инфраструктурными платформами.

«Успешное завершение тестов и подтверждение совместимости «Инкоманд» с нашими инфраструктурными решениями – это не просто технологическое достижение, а стратегический шаг к формированию полностью защищенной, функциональной и гибкой открытой экосистемы технологических решений для российских предприятий. Наша общая цель состоит в том, чтобы сочетать импортонезависимость с высокой производительностью, а безопасность данных – с удобством для пользователей», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

«Мы всегда стремились к высоким стандартам качества и безопасности наших продуктов. Завершение сертификации и подтверждение совместимости с Astra Linux Special Edition 1.8 и Tantor BE 16.6.1 является важным шагом на пути развития нашего решения. С учетом растущих требований в части инфобезопасности комплексное применение "Инкоманд" с Astra Linux Special Edition 1.8 и СУБД Tantor обеспечивает нашим пользователям прямой доступ к защищенным современным цифровым инструментам», — отметил Сергей Ляшов, руководитель направления взаимодействия с партнерами компании «ЕмДев».