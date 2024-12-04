BI-платформа Visiology 3.10 совместима с ОС Astra Linux 1.8 и СУБД Tantor SE

«Группа Астра» и компания Visiology завершили испытания совместимости новой версии российской BI-платформы Visiology 3.10 с ОС Astra Linux Special Edition 1.8 и СУБД Tantor SE 16.2.1. Работоспособность комплексного решения подтверждают сертификаты № 25732/2024 и № 25733/2024, оформленные в рамках программы кооперации ИТ-производителей Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В BI-платформе Visiology 3.10 реализованы нативная поддержка DAX, встроенное оптимизированное аналитическое хранилище данных на базе ClickHouse и набор инструментов для их моделирования. Разработчик позиционирует свой продукт как решение для аналитиков с минимальным порогом входа. Его пользователи могут ускорить создание новых и перенос уже имеющихся аналитических практик, даже если объем информации очень большой. Также им доступен спектр данных, и можно контролировать состояние любых аспектов деятельности организации. В комбинации с обучающими курсами и экспертной поддержкой в сфере data-driven management Visiology дает возможность в режиме реального времени принимать объективно обоснованные управленческие решения. Платформа внесена в реестр Минцифры, сертифицирована ФСТЭК России и подходит для заказчиков с повышенными ИБ-требованиями.

Прошедшее тестирование Visiology 3.10 в среде Astra Linux 1.8 и в связке с Tantor SE 16.2.1 – это свиждетедьство ее стабильной работы в безопасном контуре. Применение совместного решения позволяет обеспечить соответствие требованиям регуляторов и самых строгих ИБ-политик. Пользователи Astra Linux уже сейчас могут устанавливать Visiology 3.10 в защищенном режиме на своих серверах, рекомендации и гайд по развертыванию можно запросить у вендора платформы.

«Мы тесно сотрудничаем с «Группой Астра» уже много лет, чтобы обеспечить пользователям защищенных ОС возможность работать с современными средствами сбора, анализа и визуализации данных. Стопроцентная совместимость новейшего релиза Visiology 3.10, который сам по себе обладает продвинутыми возможностями для обеспечения безопасности и разграничения доступа, с актуальными версиями Astra Linux и СУБД Tantor позволяет внедрить аналитические практики мирового уровня в защищенном контуре. Таким образом наши клиенты получают лучшее из двух миров без компромиссов между безопасностью и функциональностью в BI», — сказал Алексей Никитин, генеральный директор Visiology.

«Платформа Visiology отличается широкими возможностями в части интеграции и высоким уровнем гибкости. Ее можно кастомизировать под строгие требования безопасности и особые условия применения. Команда разработки и поддержки предоставляет всю необходимую помощь, что позволяет легко развернуть Visiology 3.10 под Astra Linux и наладить ее работу с защищенными СУБД, размещенными в определенной ИБ-специалистами локации. Благодаря этому Visiology органично и эффективно встраивается в ИТ-ландшафт на базе нашего сертифицированного софта», — отметил Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».