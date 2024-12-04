Разделы

ПО Софт Импортонезависимость
|

BI-платформа Visiology 3.10 совместима с ОС Astra Linux 1.8 и СУБД Tantor SE

«Группа Астра» и компания Visiology завершили испытания совместимости новой версии российской BI-платформы Visiology 3.10 с ОС Astra Linux Special Edition 1.8 и СУБД Tantor SE 16.2.1. Работоспособность комплексного решения подтверждают сертификаты № 25732/2024 и № 25733/2024, оформленные в рамках программы кооперации ИТ-производителей Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В BI-платформе Visiology 3.10 реализованы нативная поддержка DAX, встроенное оптимизированное аналитическое хранилище данных на базе ClickHouse и набор инструментов для их моделирования. Разработчик позиционирует свой продукт как решение для аналитиков с минимальным порогом входа. Его пользователи могут ускорить создание новых и перенос уже имеющихся аналитических практик, даже если объем информации очень большой. Также им доступен спектр данных, и можно контролировать состояние любых аспектов деятельности организации. В комбинации с обучающими курсами и экспертной поддержкой в сфере data-driven management Visiology дает возможность в режиме реального времени принимать объективно обоснованные управленческие решения. Платформа внесена в реестр Минцифры, сертифицирована ФСТЭК России и подходит для заказчиков с повышенными ИБ-требованиями.

Прошедшее тестирование Visiology 3.10 в среде Astra Linux 1.8 и в связке с Tantor SE 16.2.1 – это свиждетедьство ее стабильной работы в безопасном контуре. Применение совместного решения позволяет обеспечить соответствие требованиям регуляторов и самых строгих ИБ-политик. Пользователи Astra Linux уже сейчас могут устанавливать Visiology 3.10 в защищенном режиме на своих серверах, рекомендации и гайд по развертыванию можно запросить у вендора платформы.

Гайд из 8 шагов: как запустить программу багбаунти
Безопасность

«Мы тесно сотрудничаем с «Группой Астра» уже много лет, чтобы обеспечить пользователям защищенных ОС возможность работать с современными средствами сбора, анализа и визуализации данных. Стопроцентная совместимость новейшего релиза Visiology 3.10, который сам по себе обладает продвинутыми возможностями для обеспечения безопасности и разграничения доступа, с актуальными версиями Astra Linux и СУБД Tantor позволяет внедрить аналитические практики мирового уровня в защищенном контуре. Таким образом наши клиенты получают лучшее из двух миров без компромиссов между безопасностью и функциональностью в BI», — сказал Алексей Никитин, генеральный директор Visiology.

«Платформа Visiology отличается широкими возможностями в части интеграции и высоким уровнем гибкости. Ее можно кастомизировать под строгие требования безопасности и особые условия применения. Команда разработки и поддержки предоставляет всю необходимую помощь, что позволяет легко развернуть Visiology 3.10 под Astra Linux и наладить ее работу с защищенными СУБД, размещенными в определенной ИБ-специалистами локации. Благодаря этому Visiology органично и эффективно встраивается в ИТ-ландшафт на базе нашего сертифицированного софта», — отметил Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему обучать сотрудников гораздо выгоднее, чем искать новых

Российские музыканты требуют запретить продажу песен, созданных искусственным интеллектом

«Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise

Совершен «крупнейший прорыв» во взломе Windows и MS Office. Они станут бесплатными навсегда

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Минцифры запускает платформу для подтверждения навыков программистов

Конференции

Современный цифровой офис

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще