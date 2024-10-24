«Тантор Лабс» выпустила новую версию ПО Tantor для администрирования СУБД на базе PostgreSQL

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявила о выпуске новой версии платформы Tantor — универсального продукта, предназначенного для управления и администрирования СУБД на основе PostgreSQL. Мажорный релиз платформы Tantor 5.0 включает в себя как новые инструменты, полезные для разработчиков и администраторов баз данных (БД), так и улучшения ранее добавленных функций.

Из ключевых нововведений следует отметить обновление встроенной в платформу Tantor базы данных до версии Tantor Special Edition 16. Улучшенная безопасность и повышенная скорость работы новой БД позволяет платформе поддерживать большее количество наблюдаемых СУБД.

Новый инструмент «Браузер БД» позволяет работать со схемой данных наблюдаемой БД непосредственно из интерфейса платформы Tantor. Он содержит SQL-редактор с автоподстановкой и отображает детальную информацию о структуре баз данных (таблицы, представления, хранимые функции и процедуры).

Благодаря модулю управления группами параметров появилась возможность сохранить конфигурации СУБД для дальнейшего использования на других экземплярах СУБД. Данный модуль также поддерживает и модификаторы групп, которые являются частью конфигурации и позволяют не создавать новую группу конфигураций слишком часто, что экономит время администраторов.

Новый инструмент «Анонимайзер» для обезличивания и маскирования данных (pg_anon) дает возможность с помощью пользовательского интерфейса провести анализ чувствительных данных, анонимизировать их и получить дамп для переноса в непроизводственную среду. Это критически важно для организаций, работающих с чувствительной информацией и стремящихся предотвратить ее утечки.

Также в версии 5.0 добавлена интеграция с конструктором аналитических решений «Триафлай 5.0» — российской no-code платформой для построения информационно-аналитических систем, обеспечивающей сбор, хранение, анализ, расчеты, визуализацию и отчетность данных. Потребитель сможет строить гибкие отчеты на основании данных, собираемых платформой, и использовать готовые решения на данной платформе. Это расширяет возможности продукта и обеспечивает клиентов дополнительной функциональностью.

В интерфейсе платформы Tantor 5.0 появилась темная тема оформления, очень востребованная разработчиками, а также людьми с ослабленным зрением. Она улучшает пользовательский опыт, предоставляя дополнительный уровень персонализации.

Что касается улучшения существующих функций платформы Tantor, следует отметить новые API-методы Datasets и фильтрацию экземпляров. Они обеспечивают более гибкую работу с данными, позволяя разработчикам эффективно взаимодействовать с большими объемами данных и фильтровать их по заданным критериям. Новый вид таблиц предоставляет пользователям возможность настраивать таблицы под себя, меняя местами столбцы в удобном порядке.

«Развитие наших продуктов не прекращается ни на один день, и мы рады представить нашим текущим и будущим заказчикам новую версию платформы Tantor. Благодаря существенным нововведениям в плане визуализации данных, а также улучшениям в вопросах безопасности, скорости работы и персонализации интерфейса, пользователи смогут работать более эффективно. Платформа Tantor 5.0 предлагает расширенные аналитические возможности и гибкость в настройке, что делает её незаменимым инструментом для разработчиков и администраторов, стремящихся идти в ногу со временем в области работы с данными», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор Лабс».