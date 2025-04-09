Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

Выручка «Тантор Лабс» в 2024 г. увеличилась в 4,7 раза

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») опубликовала финансовые итоги 2024 г. Выручка разработчика достигла 1,4 млрд руб., превысив в 4,7 раза показатель за 2023 г., который равнялся 295 млн. Клиентская база расширилась более чем втрое, а прирост общей выручки по продуктам экосистемы без учета СУБД Tantor составил 7,4 раза год к году. Особенно высоким спросом пользовались лицензии на платформу Tantor. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Такое улучшение финансовых показателей обусловлено расширением продуктовой линейки вендора, а также активным внедрением его решений в организациях из ключевых отраслей экономики. В 2024 г. количество продуктов и их редакций выросло с 6 до 16, что позволило удовлетворить потребности широкого круга клиентов в энергетике, финансах, телекоммуникациях и госсекторе.

«Тантор Лабс» продемонстрировала опережающие темпы роста по сравнению с российским рынком систем управления базами данных. Ключевым фактором успеха стало создание целостной экосистемы управления корпоративными данными, которая охватывает четыре основных направления: высокопроизводительные СУБД, платформу управления БД, централизованное управление данными (Tantor DLH) и машины баз данных Tantor XData.

«Прошедший год стал знаковым для нашей компании. Мы значительно расширили экосистему продуктов, вывели на рынок уникальные решения и укрепили лидерские позиции в сегменте СУБД. Особая гордость — запуск первой отечественной машины баз данных, что подтверждает потенциал и высокий уровень отечественных технологий в области управления данными», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор Лабс».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчик мобильной ОС, основанный экс-министром связи России, увеличил прибыль на 2500%

Softline заплатил 2,2 миллиарда за ИТ-интегратора «Объединенных машиностроительных заводов»

Бежавшая из России Apple получила в стране миллиардную прибыль при абсолютно нулевой выручке

Трамп продает долю в своей соцсети. Ее акции рухнули

Выручка российского ИТ-интегратора рухнула на 3 миллиарда

ЦИАН потратит 3 миллиарда на выкуп собственных акций

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153