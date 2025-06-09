Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российские СУБД Tantor почти на миллиард

«Россети» покупают лицензии на систему управления базами данных Tantor. На закупку выделено 712,7 млн руб. Ранее «Россети» покупали 9616 единиц отечественного программного обеспечения на общую сумму 516,5 млн руб.

Крупная закупка СУБД

Как выяснил CNews, «Россети» покупают лицензии на российское программное обеспечение – систему управления базами данных (СУБД) Tantor на общую сумму в 712,7 млн руб.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 3 июня 2025 г. Заявки на участие в конкурсе принимают до 19 июня. Выбор поставщика произойдет 8 июля 2025 г.

Согласно документам, «Россети» планируют купить 1682 лицензии СУБД Tantor трех различных редакций: Special Edition, Certified и Certified IC.

Передача прав на использование программных продуктов будет осуществляться в период с 1 декабря 2025 по 30 декабря 2025 гг.

«Россети» «Россети» покупают лицензии на систему управления базами данных Tantor

Группа «Россети» — это один из крупнейших электросетевых холдингов в мире, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. Указано на сайте компании.

Под управлением компании находятся 2,5 млн км. линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тыс. мегавольт-ампер (МВА). Через сети Группы «Россети» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

В состав Группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тыс. человек.

Подробности закупки

Каждая лицензия предоставляет право использования СУБД на одном физическом или виртуальном ядре сервера с архитектурой x86-64. Важным условием является включение обновлений типа 1 на первые 12 месяцев и электронный способ передачи прав на срок действия исключительного права. Все редакции оснащены встроенной модульной платформой «Тантор» для полнофункционального администрирования и мониторинга кластеров PostgreSQL.

Ключевым требованием технического задания является обязательная регистрация поставляемого ПО в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. На момент поставки этот факт должен быть подтвержден официальной выпиской из реестра.

На вопрос CNews об обоснованности цены закупки генеральный директор «РДТЕХ» Светлана Иванова, ответила следующее: «Понятие «дорого» само по себе относительное и субъективное. В данном случае речь идет о закупке права пользования высокотехнологичным продуктом в достаточно больших объемах. Лицензии СУБД закупаются для создания высоконагруженного решения по управлению бизнесом компании или миграции такого решения с импортного ПО. С учетом масштабности и критичности решаемой задачи стоимость закупки соответствует рыночным аналогам. С точки зрения методологии ценообразования в стоимость лицензий включаются, прежде всего, трудозатраты на создание решения, включая налоги, которые вендор уже заплатил. Создание высокотехнологичного решения — высокозатратный бизнес. Причем затраты на труд и связанные с этим налоги составляют основную часть (50-80%) в структуре всех затрат».

Ранее «Россети» массово закупали отечественное ПО

В середине февраля 2025 г. CNews сообщал, что «Россети» приобретали 9616 единиц программного обеспечения на общую сумму 516,5 млн руб.

В перечень закупленного программного обеспечения вошли продукты таких компаний, как «Лаборатория Касперского», Positive Technologies, «Код Безопасности», «Элтекс», UserGate, «Инфотекс» и других ведущих разработчиков.

Основанием для проведения закупки послужили требования по обеспечению защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ) энергетической компании, регламентированные Приказом ФСТЭК России №235 от 2017 г.